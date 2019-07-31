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Военные КР отправились на танковый биатлон в РФ.

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- Евгений Денисенко
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Танкисты из Кыргызстана вновь примут участие в международном конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет в августе на полигоне Алабино Московской области. Всего же за первенство здесь будут бороться 25 сборных из различных стран мира.

Команды уже собираются на месте скорых состязаний, которые начнутся 3 августа. А 29 июля по итогам состоявшейся жеребьевки определились участники, включенные в первый дивизион биатлона. Они узнали своих соперников по заездам, дату заездов, номера дорожек и цвет танков, на которых будут выступать.

Впервые в этом году команды были разделены на два дивизиона. В первый вошли 12 сборных, занявших по итогам "Танкового биатлона-2018" соответственно первые 12 мест в турнирной таблице (в их числе и танкисты из Кыргызстана). Во втором дивизионе - команды, следующие после 12 места, а также 4 сборных, которые впервые примут участие в конкурсе – из Судана, Кубы, Узбекистана и Шри-Ланки, всего 13 сборных.

В заездах первого дивизиона представлены 36 лучших танковых экипажей по три от каждой страны. Начало - в 11.00 по московскому времени. В первом заезде 3 августа стартуют первые экипажи Азербайджана, Сербии, Беларуси и Китая. 4 августа состоятся два заезда, в первом примут участие экипажи Кыргызстана, Ирана, России и Армении. Во втором заезде - экипажи Казахстана, Сирии, Монголии и Венесуэлы.

5 и 6 августа состоятся заезды вторых экипажей первого дивизиона, а 7 и 8 августа в заключительных заездах этапа "Индивидуальная гонка" выступят третьи экипажи. По итогам среди 36 экипажей будет определен победитель и призеры соревнований на лучший танковый экипаж первого дивизиона. Также по итогам заездов будет составлен рейтинг команд для определения 8 лучших сборных, которые выйдут на полуфинальные эстафеты. Они пройдут 10 и 12 августа.

Финальная эстафета, в ходе которой определятся победители, назначена на 17 августа.

Как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, после жеребьевки в парке боевых машин прошло распределение танков по командам, 23 сборные получили по 4 танка из рук российских специалистов по вооружению. Сборные Китая и Беларуси привезли на конкурс свою технику. Цвет камуфлированной окраски во всех случаях соответствует цвету, определенному жеребьевкой.

Экипажи и группы технической поддержки каждой страны проверили техническое состояние машин, двигателей, систем управления и связи. В период с 30 июля по 1 августа все команды проведут пристрелку штатного вооружения танка: 125-миллиметровую гладкоствольную пушку, зенитный и курсовой пулеметы.


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URL: https://www.vb.kg/380337
Теги:
Россия, Генеральный штаб, армия, Кыргызстан, танковый биатлон
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