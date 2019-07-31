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В Бишкеке задержан подозреваемый в очередном убийстве

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- Оксана Гут
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Сотрудниками ППСМ ГУВД Бишкека задержан подозреваемый в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее, 28 июля, примерно в 12:45 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступил звонок о том, что в селе Нижняя Ала-Арча на пересечении улиц Орозбекова-Саадаева обнаружен труп неизвестного мужчины с ножевыми ранениями. Позже личность погибшего была установлена - им оказался 27-летний Т.Ж.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП Адамудунского РОВД Чуйской области и начато досудебное производство по статье 130 (убийство) УК Кыргызской Республики, были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками патрульно-постовой службы милиции ГУВД Бишкека, по горячим следам был задержан подозреваемый М.Б. 1984 года рождения и передан сотрудникам Аламудунского РОВД Чуйской области.

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, подозреваемый был задержан Сотрудниками СКМ ОВД Аламудунского района по горячим следам задержан в результате принятых мер сотрудниками СКМ ОВД Аламудунского района совместно с сотрудниками ППСМ ГУВД города Бишкек по горячим следам.

По предварительной версии следствия преступление совершенно на почве ссоры между двумя молодыми людьми.

В настоящее время задержанный водворён в ИВС ГУВД города Бишкек. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/380338
Теги:
ГУВД, ИВС, задержание, поножовщина, убийство, уголовная ответственность, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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