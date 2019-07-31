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Зарылбеку Рысалиеву стало лучше

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- ВБ
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Состояние здоровья депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева признали удовлетворительным. Об этом Азаттыку подтвердили в Институте курортологии в Воронцовке.

По данным медицинского учреждения, депутат 29 июля закончил курс лечения.

Напомним, депутату Жогорку Кенеша Зарылбеку Рысалиеву стало плохо 7 июня после допроса в МВД по делу о незаконном освобождении в 2013 году "вора в законе" Азиза Батукаева. На машине Скорой помощи его увезли в реанимацию, а спустя несколько дней перевели в обычную палату. Врачи поставили ему диагноз - "острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза".

В 2013 году Зарылбек Рысалиев занимал должность главы Госслужбы исполнения наказаний КР.


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URL: https://www.vb.kg/380341
Теги:
ГСИН, Зарылбек Рысалиев, Азиз Батукаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, следствие, скандал, Депутат
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