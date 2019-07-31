Зарылбеку Рысалиеву стало лучше

Состояние здоровья депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева признали удовлетворительным. Об этом Азаттыку подтвердили в Институте курортологии в Воронцовке.

По данным медицинского учреждения, депутат 29 июля закончил курс лечения.

Напомним, депутату Жогорку Кенеша Зарылбеку Рысалиеву стало плохо 7 июня после допроса в МВД по делу о незаконном освобождении в 2013 году "вора в законе" Азиза Батукаева. На машине Скорой помощи его увезли в реанимацию, а спустя несколько дней перевели в обычную палату. Врачи поставили ему диагноз - "острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза".

В 2013 году Зарылбек Рысалиев занимал должность главы Госслужбы исполнения наказаний КР.