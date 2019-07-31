Новым автобусам на маршруте №5 опять не дают работать?

Новым автобусам, работающим на маршруте №5 в Бишкеке вновь запрещают работать. Об этом VB.KG сообщили в компании "Шыдыр Жол Кей Джи", которая осуществляет пассажирские перевозки.

Сегодня утром транспортная инспекция задержала наши автобусы, не позволяя выйти на маршрут. Они утверждают, что мы не имеем право работать и ссылаются на то, что мэрия разорвала с нами договор, - говорит юрист компании Марат Сейдылдаев.

По его словам, после часа переговоров инспектор дал времени до завтра, чтобы предоставить новые документы.

В пресс-службе Управления городского транспорта города Бишкека сообщили, что препятствий для работы компании нет. Транспортные инспекторы скорее всего еще не успели получить новые распоряжения.

Напомним, компания "Шыдыр Жол Кей Джи" закупила 18 новых автобусов для работы на маршруте №5. За день до запуска автобусов, мэрия в одностороннем порядке разорвала договор. После публикаций в СМИ и общественного недовольства мэрия и предприниматели договорились о запуске маршрута. В минувшую субботу автобусы вышли на линию.