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Школа "Газпрома" будет частной. Ее передали фонду "Газпром"

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- Екатерина Улитина
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Депутаты проголосовали за проект постановления мэрии о передачи новой школы "Газпрому". Управлять образовательной организацией будет одноименный фонд.

Напомним, "Газпром-Кыргызстан" построил современную школу в Бишкеке в рамках социальной программы компании "Газпром - детям". Землю для строительства в столице бесплатно выделила мэрия. На финальном этапе строительства выяснилось, что сумма необходимая на содержание школы - около 170 млн сомов в год, не по карману городскому бюджету. Поэтому мэрия переложила передать школу в доверительное управление фонду "Газпрома". Тот в свою очередь предлагает установить цену за обучение около 22 тысяч в месяц.


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URL: https://www.vb.kg/380348
Теги:
Бишкекский горкенеш, Газпром, мэрия, школа, Бишкек, Кыргызстан
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