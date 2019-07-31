Школа "Газпрома" будет частной. Ее передали фонду "Газпром"

Депутаты проголосовали за проект постановления мэрии о передачи новой школы "Газпрому". Управлять образовательной организацией будет одноименный фонд.

Напомним, "Газпром-Кыргызстан" построил современную школу в Бишкеке в рамках социальной программы компании "Газпром - детям". Землю для строительства в столице бесплатно выделила мэрия. На финальном этапе строительства выяснилось, что сумма необходимая на содержание школы - около 170 млн сомов в год, не по карману городскому бюджету. Поэтому мэрия переложила передать школу в доверительное управление фонду "Газпрома". Тот в свою очередь предлагает установить цену за обучение около 22 тысяч в месяц.