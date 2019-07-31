ГСИН: Салянова от операции в условиях Кыргызстана отказывается

В настоящее время общее состояние обвиняемой Аиды Саляновой относительно удовлетворительное, она находится в СИЗО-1 Бишкека под постоянным наблюдением врачей медицинской службы Госслужбы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН при ПКР.

Отмечается, что врачи ГСИН постоянно проводят осмотры Саляновой. По выводам врачей, она в стационарном лечении не нуждается, состояние на момент осмотра удовлетворительное, положение активное, сознание ясное.

- Врачами ГСИН проводилась беседа с Аидой Саляновой об оперативном лечении, но она от операции в условиях Кыргызстана отказывается, - подчеркивают в ведомстве.

Также отмечено, что бывший генпрокурор участвует в следственных мероприятиях, т.е. вывозится из СИЗО-1 на следственные мероприятия.

Напомним, накануне родственники и адвокат экс-генпрокурора КР Аиды Саляновой заявили, что она нуждается в срочной госпитализации. Так как ее состояние здоровья ухудшилось и ей требуется операция на сердце.