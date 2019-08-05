Возвращенцы из Сирии: Спецслужбам советуют быть бдительными (видео)

В Бишкеке ранее прошла конференция "Реабилитация и реинтеграция репатриантов в Центральной Азии: приоритеты, подходы, передовой опыт и извлеченные уроки", организованная Госкомиссией по делам религии КР и организацией "Поиск общих интересов". На этом мероприятии представители государственных органов и силовых структур Кыргызстана смогли встретиться со специалистами из других стран, которые уже работают с детьми и женщинами, вернувшимися из Сирии и Ирака.

С какими трудностями им пришлось столкнуться при работе с возвращенцами из горячих точек специалисты поделились с редакцией VB.KG.

Так, по словам директора центра региональных угроз из Узбекистана Виктором Михайловым, спецслужбам Центральной Азии нельзя расслабляться в любом случае.

- Им стоит обратить внимание на то, что вербовка будет происходить и на фоне процесса возвращения жителей Центральной Азии из зон активности террористов: Сирии, Ирака и других. Если говорить об опасностях, связанных с возвращенцами из Сирии, Ирака для Кыргызстана, то надо отметить, что пауза, за которую критикуют государство, совершенно оправдана. Она нужна, чтобы хорошо подготовиться и не допустить каких-либо провалов, а они могут быть, – сказал Михайлов.

Заместитель директора Центра исламоведения при президенте Республики Таджикистан Рустам Азизи считает, что не получится сразу адаптировать в общество всех возвращенцов.

- У нас, к сожалению свой горький опыт по работе с возвращенцами, еще со времен 90-х годов. "Вернуть всех" - это непреложное правило, потому что Таджикистан их родина. И при этом не стоит забывать, что нынешний опыт для стран Центральной Азии новый. Пять лет группу этих людей демонизировали, а теперь мы хотим, чтобы сразу они стали родными. Получается у нас или нет, можно будет увидеть лет через 5. Мы внесли изменения в законодательство еще в 2015 году – объявили об амнистии для тех, кто хочет вернуться. Люди возвращались сами. В этом году мы возвратили 84 ребенка. Решили, что не нужно собирать возвращенцев в одном месте, чтобы не напоминать им о прошлом. И пока работаем, - добавил он VB.KG.

Правозащитница Азиза Абдирасулова, к которой редакция VB.KG также обратилась за комментариями, предлагает хотя бы отправить гуманитарку в Сирию и Ирак для наших детей и женщин.

- Родные многих уехавших в зоны активных террористических действий готовы принять в семьи своих внуков, племянников. Пока государство официально озвучивает информацию о том, что получается только вернуть детей из Ирака, а вопрос по Сирии откладывается. Но наши люди там находятся в трудных условиях. Нам присылают фотографии, что дети съедают даже траву в лагере беженцев Альхоль в Сирии, где находятся более 70 тысяч человек. Я знаю, что наше Кыргызское государство делает многое, чтобы вернуть людей, хотят помочь, но может быть можно направить женщинам и детям хотя бы гуманитарку. Я встречаюсь с семьями уехавших, некоторые звонят каждый день и спрашивают, когда вернут их родных, плачут, – рассказывает правозащитница.