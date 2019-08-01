Сайназаров: Я думаю у нас получится вернуть наших людей из Сирии (видео)

В Бишкеке прошла конференция " Реабилитация и реинтеграция репатриантов в Центральной Азии: приоритеты, подходы, передовой опыт и извлеченные уроки", посвященная проблеме возвращения кыргызстанцев из Сирии. На мероприятии представители государственных органов и силовых структур Кыргызстана смогли встретиться со специалистами, которые уже имеют опыт работы с детьми и женщинами, вернувшимися из Сирии и Ирака.

С одним из организаторов, а именно с директором Центрально-азиатских программ, организации "Поиск общих интересов" Кенешбекем Сайназаровым, редакции VB.KG удалось побеседовать.

По его словам, на мероприятие были приглашены к открытому диалогу практики-специалисты из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, которые уже работают в своих странах с возвращенцами из горячих точек.

- Правительство КР нас поддержало, у нас на мероприятии представители всех государственных структур, которые по закону задействованы в процессе возвращения детей и женщин из зон конфликта в Сирии и Ираке. Организовано мероприятие совместно с госкомиссией по делам религии КР. Также пригласили опытных международных специалистов, которые не один год работают в этой области реабилитации людей, реинтеграции их в общество после войны. Нам удалось привлечь для консультаций уникального специалиста: профессора исследований в области безопасности школы международных исследований имени Раджаратнама Технологического университета из Сингапура Рохан Гунарана, профессора Джеймса Гордона ( США). Нам помогали множество международных организаций. Нам важно выработать наш алгоритм действий по возвращению наших граждан. И я думаю у нас получится. – рассказал Саназаров.

Основатель и исполнительный директор Центр медицины тела и разума США, доктор медицины и психиатр Джеймс Гордон в свою очередь добавил, что работать с постравматическим синдромом детей и взрослых из горячих точек возможно, используя методику института "Тело и разум" США, которую он использует долгие годы.

- Расслабляя тело, человек помогает себе расслабиться психологически. Как показывает опыт работы с людьми из множества регионов, в которых проходили боевые действия, например, Иордания, Ирак, после 10-12 недель терапии 80-90 процентов участников избавляются от синдрома. Это важно понимать специалистам, которые будут работать с людьми, вернувшимися из Сирии, Ирака. Не нужно бояться с ними работать. Важно, чтобы и члены общества, куда возвращаются эти люди, их семьи, вовлекалось в работу. Для этого можно даже работать с людьми в смешанных психотерапевтических группах. Так очень хорошие результаты показала работа в смешанных сербско-хорватских группах. Люди стали лучше понимать друга друга, – говорит доктор Гордон.

Между тем, психолог из Узбекистана Назифа Камалова рассказала VB.KG о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться при работе с возвращенцами.

По ее словам, у возвращенцов трудности именно с адаптацией в обществе.

- У нас были случаи, когда семью осужденного участника сирийской войны общество не принимало. Его жену не принимали соседи, в том числе и детей не приняли в школе, - пояснила она.

Директор общественного фонда "Право" Ольга Рыль, которая уже в Казахстане работала с возвращенцами из горячих точек, также добавила, что работа с возвращенцами - это огромный объем работы для государства, общества, неправительственных организаций.

- И представляю как это сложно для Кыргызстана. Все считают, что у нас все расходы берет на себя государство, но это не совсем так. Только по проведению спецоперации по возвращению людей домой занимается государство. А уже сам процесс реабилитации ложится на нас, на неправительственные профессиональные организации. Мы нашли средства. Это целая система работ. И для кыргызстанцев важно понимать, что это серьезная работа. Возможно наш опыт пригодится в Кыргызстане. У нас с ребенком-возвращенцем работает целая команда профессионалов – это психотерапевт, психолог, социальный работник, педагог. Разрабатывается индивидуальная программа для каждого, созданы реацентры в районах, где работают с возвращенцами. И ошибочно считать, что можно реабилитировать людей за один месяц, и они тут же изменятся. Один месяц – это только медико-социальное обследование, поскольку многие из них ранены, годами находились без нормальной еды, воды. Их обследуют. Они привыкают.

Также эксперт высказала мнение, что не нужно бояться детей, вернувшихся из зон с активной террористической активностью не надо, надо с ними работать.

- Вы же не боитесь в Кыргызстане детей - преступников? Надо помнить что любой ребенок может стать преступником, из любой семьи, из бедной ,богатой. И это уже социальная ответственность государства – сделать так чтобы дети не стали преступниками. Вы знаете, что эти дети, вернувшиеся из Сирии, Ирака все хотят учиться. И с первого дня после возвращения все они занимаются с репетиторами. Они занимаются даже арабским, английским, чтобы у них было будущее. У детей хорошие языковые способности, многие могут говорить на разных языках. Но самое главное, считаю, что в первую очередь кыргызстанцам надо вывести из Ирака и Сирии детей-сирот. Тех у кого есть папы-мамы есть кому защитить, а сироты прибиваются к чужим "сестрам", они совершенно одни и беззащитны, отметила она.