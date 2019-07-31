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Жээнбеков: Я не обещал защищать интересы кучки людей!

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- ВБ
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"Я могу выступить против личных интересов кучки людей, но никогда не предам интересы своего народа!". Об этом сегодня заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Панфиловского района Чуйской области.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что он не обещал защищать интересы кучки людей, скрывать их воровство.

"Я обещал быть народным президентом. Моя цель - по завершению президентской деятельности быть среди народа с чистой совестью. Хочу остаться в памяти людей благими делами. Для меня дороже всего интересы моего народа, государства. Могу выступить против личных интересов кучки людей, но никогда не предам свой народ, свою родину, своё государство", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/380374
Теги:
Панфиловский район, Чуйская область, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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