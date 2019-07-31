Зилалиева в суде по делу о незаконном обогащении защищают четыре адвоката

Сегодня, 31 июля, в Первомайском райсуде Бишкека состоялось слушание дела о незаконном обогащении экс-вице-премьер-министра КР Дуйшенбек Зилалиев.

Председательствующим по делу выступил Алмаз Койлубаев. Интересы подсудимого представляют сразу четыре адвоката.

В ходе процесса был оглашен обвинительный акт, установлен порядок судебного разбирательства (свидетели, обвиняемый и прения сторон), после был опрошен один свидетель – сотрудник компании "Чаарат". Он по существу дела ничего не смог пояснить, отметив, что встречался с Зилалиевым лишь на инвестфорумах и знает его, как ответственного и скромного человека.

В связи с неявкой других свидетелей слушание дела было отложено на 7 августа.

Напомним, бывший председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, экс-вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев обвиняется в преступлении, предусмотренных ст. 323 ч.2 п.1 и 2 УК КР.

По версии следствия, реальные доходы Зилалиева в разы превышают задекларированных. У бывшего чиновника нашли незадекларированное имущество – дома, земельные участки, офисные помещения, часы, деньги. Сам Зилалиев отрицает все обвинения.