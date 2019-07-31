Дело в отношении "антипутиновских" активистов прекращено

Досудебное производство по уголовному делу в отношении "антипутиновских" активистов Нурлана Карымшакова и Гульзаны Имаевой прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления. Такое решение принято органом следствия 26 июля, сообщил на своей странице в Facebook юрист Замир Жоошев.

- Нурлан Карымшаков и Гульзана Имаева обвинялись по части 2 статьи 313 Уголовного кодекса Кыргызской Республики - "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды", в связи с выходом на пикет возле посольства Российской Федерации. На их плакатах были высказаны две мысли, их личное мнение о том, что "Путин – агрессор" и что "здесь не должно быть российских баз". Решение о прекращении дела было принято следователем на основании заключений психолого-лингвистической и комиссионной лингвистической экспертиз, - отметил Жоошев.

Напомним, 27 марта в Бишкеке накануне приезда в Кыргызстан президента России Владимира Путина супруги Нурлан Карымшаков и Гульназ Имаева вышли к стенам российского посольства. Активисты держали в руках самодельные плакаты с провокационными надписями: "Путин!!! Агрессор убийца, баскынчы", "Нет торпедам Путина на Иссык-Куле, нет Бомбам". Пара простояла всего несколько минут, после чего сотрудники милиции увезли их в Первомайский РОВД.

Позже в квартире правозащитников был проведен обыск. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 313 "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды". 28 марта Первомайский суд Бишкека отпустил подозреваемых на время следствия под подписку о невыезде.