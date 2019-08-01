Депутат Дастан Бекешев обвинил коллег по ЖК в лобби низкокачественных ГСМ

Мои коллеги, у которых бизнес в сфере ГСМ сделали всё, чтоб это предложение по переходу на экологическое топливо не прошло в Кыргызстане. Об этом на своей странице в Facebooк написал депутат ЖК Дастан Бекешев.

"Из-за автомобильных выхлопов каждый из нас может заболеть раком лёгких, астмой, деменцией или иными заболеваниями, а ваш ребёнок получить урон мозгу. Всё эти "подарки" можно легко можно получить благодаря неэкологичному топливу. Я попытался изменить ситуацию и более года назад вносил предложение о переходе на экологичное топливо евро 4 и евро 5, в котором меньше свинца и серы, а также других вредных веществ. Но мое предложение всячески отклоняли. Я этот вопрос просто так не оставлю, буду поднимать на заседании Комитета, а затем и парламента", - заявил Бекешев.

26 сентября прошлого года Жогорку Кенеш рассматривал в третьем чтении поправки в два закона: "Об охране атмосферного воздуха" и "Об экологической экспертизе". Изменения предлагались в виде одного законопроекта, напомнил парламентарий.

- Поправки в него запретили бы ввоз в Кыргызстан бензин и дизтопливо классом ниже К4. То есть нефтетрейдеров обязали бы завозить только ГСМ повышенного экологического класса, благодаря чему снизился бы уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. Ведь, согласно данным Евразийской экономической комиссии, по сравнению с К3 бензин класса К4 содержит серы в три раза меньше, а К5 - в 15 раз. Законопроект прошел два чтения - парламентариям оставалось принять документ в третьем, и он отправился бы на стол президенту. Голосование состоялось 27 сентября. За инициативу проголосовали 50 депутатов, против - 59. Оставшиеся 11 парламентариев отсутствовали. Таким образом, законопроект отклонили, - сетует нардеп.

Примечательно, что в списке проголосовавших, действительно, находятся те депутаты, которые имеют нефтяной бизнес в Кыргызстане.

Правительство тоже "любит" своих граждан. Да так, что обратилось в ЕЭК с просьбой отсрочить нормы Техрегламента ЕАЭС по топливу до 2023 года.

- То есть, гражданам надо подышать грязным бензином пока НПЗ не заработают на нашем же здоровье, - возмутился Бекешев.

Стоит отметить, что Армения, Беларусия и Россия перешли на бензин класса К5 уже 31 декабря 2016 года, на дизельное топливо экологического класса К5 - 31 декабря 2015-го.

Примечательно, что Кыргызстан, действительно, 20 июня просил ЕАЭС об очередной отсрочке по переходу на ГСМ более высокого класса. В Интернете уже появился документ, адресованный главе Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну. В нем говорится:

"В Кыргызстане имеется 7 нефтеперерабатывающих предприятий, которые в настоящий момент задействованы не на полную мощь. Правительством республики ведутся поиски инвестора по модернизации. Поэтому, просим вас отсрочить вступление техрегламентов до 2023 года, так как провести модернизацию до 2021 нефтезаводы могут не успеть"

Вот только ведомство и правительство в здесь явно лукавит. В прошлом году чиновники открыто признавались, что существующие НПЗ попросту не выбирают полученное из России беспошлинное сырье. К тому же, о каком собственно инвесторе идет речь в вопросе модернизации НПЗ? Ведь, основные крупные заводы Чуйской области уже принадлежат иностранному бизнесу. Причем, от производства топлива на внутренний рынок от них идет лишь один процент ГСМ, а основную часть бензина и дизтоплива мы получаем из России. Причем, по тем же беспошлинным договоренностям. Еще часть приходится на контрабанду ГСМ из Казахстана. С последним правительство страны не может прийти к консенсусу относительно импорта топлива в КР с середины прошлого года. Но интересен и еще один момент документа. Завуалировано в нем чуть ниже Минэконом просить ЕЭК еще и пролонгировать Кыргызстану импорт ГСМ ниже установленных регламентом классов в другие страны еще на несколько лет. Причем, как выяснилось, представители Минэконома обсуждали это предложение кулуарно, не уведомив об этом даже парламентариев, чем вызвали резонное удивление отдельных из них.

По словам экономиста Нурлана Алиева, мы давно превратились в страну, которой другие государства вынуждены постоянно идти на какие-то уступки.

- То мы не готовы к сертификации товаров и просим отсрочку, то переходить на "цивилизованный ГСМ", когда все другие государства давно это сделали. И последнее будет продолжаться до того момента, пока наши отдельные депутаты и чиновники будут иметь прибыль от продажи ГСМ. При этом для модернизации той же "Джунды" требуются огромные деньги. О том, что завод должен модернизироваться говорилось не один год. Воз и ныне там. Более того, за прошлый и позапрошлый годы НПЗ даже не использовало ту беспошлинную нефть, которую нам поставляет Россия. А все потому, что производить на внутренний рынок бензин и дизтопливо им попросту не выгодно. Налоги их тоже не так велики, как хочет показать правительство. А значит, создается впечатление, что кто-то сверху аффилирован с отдельными НПЗ. Поэтому, разговоры о модернизации нефтезаводов до уровня РК и РФ – лишь для отвода глаз партнеров по ЕАЭС, - подчеркнул VB.KG Нурлан Алиев.

При этом, согласно решению ЕАЭС от 2016 года по запрету импорта бензина и дизтоплива ниже К4 и К5 новые правила должны были вступить в силу уже 12 августа 2019 года. В отличие от других государств интеграционного объединения Кыргызстану на это давалось около пяти лет. И на данный момент мы единственная страна, кто в очередной раз отодвигает внедрение подобной нормы.

Поэтому, действительно, складывается впечатление, что кто-то явно тормозит рынок ГСМ Кыргызстана в пользу личных интересов.