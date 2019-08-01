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Пожар на АЗС в Оше. Сумма ущерба подсчитывается

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- Оксана Гут
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Накануне, 31 июля, на АЗС в Оше вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, на автозаправочной станции в микрорайоне Ак-Тилек по улице Мамырова загорелся бензовоз. Пламя перекинулось на саму АЗС. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22.23 часа. На место выехали шесть пожарных расчетов. В 23.09 возгорание удалось локализовать, а в 23.45 полностью потушить.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Ущерб, нанесенный огнем, подсчитывается.

О причинах произошедшего пока говорить рано. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/380382
Теги:
МЧС, Ош, пожар, АЗС, Кыргызстан
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