Пожар на АЗС в Оше. Сумма ущерба подсчитывается

Накануне, 31 июля, на АЗС в Оше вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, на автозаправочной станции в микрорайоне Ак-Тилек по улице Мамырова загорелся бензовоз. Пламя перекинулось на саму АЗС. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22.23 часа. На место выехали шесть пожарных расчетов. В 23.09 возгорание удалось локализовать, а в 23.45 полностью потушить.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Ущерб, нанесенный огнем, подсчитывается.

О причинах произошедшего пока говорить рано. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы.