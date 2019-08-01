Срок эксплуатации Кумтора может быть продлен

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с президентом - исполнительным директором компании "Centerra Gold Inc." Скоттом Перри и некоторыми членами совета директоров компании "Centerra Gold Inc.". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы деятельности компании "Centerra Gold Inc." и перспективы углубления сотрудничества в интересах дальнейшего повышения эффективности месторождения Кумтор.

Скотт Перри проинформировал Мухаммедкалыя Абылгазиева, что за первое полугодие 2019 года на предприятии Кумтор произведено 9,2 тонны золота (в 2018 году за аналогичный период – 5,7 тонн). Кроме того, по его словам, на программу геологоразведочных работ 2018-2019 гг. было утверждено 18 млн долларов США. В мае текущего года компания "Centerra Gold Inc." выделила на эти цели дополнительно 6 млн долларов США.

Стороны констатировали, что предварительные результаты позволяют оптимистично смотреть на перспективы продления срока эксплуатации рудника Кумтор, что положительно отразится на налоговых и иных платежах, сохранении тысяч рабочих мест, а также в целом на позитивном влиянии деятельности предприятия на отечественную экономику.

Стороны также обсудили вопросы вступления в силу Стратегического соглашения, которое предполагает для кыргызской стороны увеличение размеров экологических платежей, создание фонда социального партнерства по развитию регионов, в который компания "Centerra Gold Inc." планирует осуществлять ежегодные выплаты.

Стороны отметили, что в ближайшее время все процедуры вступления в силу Стратегического соглашения должны быть завершены.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что впервые рудник Кумтор посещают сразу несколько представителей совета директоров компании "Centerra Gold Inc.", чтобы на месте ознакомиться с работой золоторудного предприятия и убедиться в позитивной динамике по основным направлениям его работы.

Премьер-министр подчеркнул важность деятельности золоторудного предприятия для экономики страны и отметил, что процессы принятия решений должны проходить в условиях открытости и прозрачности с учетом интересов Кыргызской Республики.

Кроме того, Глава Правительства отметил важность перевода Трастового фонда рекультивации в Кыргызскую Республику и своевременной и качественной подготовки проекта рекультивации рудника Кумтор. Президент "Centerra Gold Inc." Скотт Перри поддержал данную позицию и выразил надежду, что данный вопрос будет проработан в рамках переговоров по отдельному соглашению по рекультивации.

Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев также обратил особое внимание представителей "Centerra Gold Inc." на необходимость дальнейшего неукоснительного соблюдения экологических и технических норм на предприятии Кумтор для обеспечения его дальнейшей эффективной деятельности.