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Срок эксплуатации Кумтора может быть продлен

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с президентом - исполнительным директором компании "Centerra Gold Inc." Скоттом Перри и некоторыми членами совета директоров компании "Centerra Gold Inc.".  Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы деятельности компании "Centerra Gold Inc." и перспективы углубления сотрудничества в интересах дальнейшего повышения эффективности месторождения Кумтор. 

Скотт Перри проинформировал Мухаммедкалыя Абылгазиева, что за первое полугодие 2019 года на предприятии Кумтор произведено 9,2 тонны золота (в 2018 году за аналогичный период – 5,7 тонн). Кроме того, по его словам, на программу геологоразведочных работ 2018-2019 гг. было утверждено 18 млн долларов США. В мае текущего года компания "Centerra Gold Inc." выделила на эти цели дополнительно 6 млн долларов США. 

Стороны констатировали, что предварительные результаты позволяют оптимистично смотреть на перспективы продления срока эксплуатации рудника Кумтор, что положительно отразится на налоговых и иных платежах, сохранении тысяч рабочих мест, а также в целом на позитивном влиянии деятельности предприятия на отечественную экономику. 

Стороны также обсудили вопросы вступления в силу Стратегического соглашения, которое предполагает для кыргызской стороны увеличение размеров экологических платежей, создание фонда социального партнерства по развитию регионов, в который компания "Centerra Gold Inc." планирует осуществлять ежегодные выплаты. 

Стороны отметили, что в ближайшее время все процедуры вступления в силу Стратегического соглашения должны быть завершены. 

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что впервые рудник Кумтор посещают сразу несколько представителей совета директоров компании "Centerra Gold Inc.", чтобы на месте ознакомиться с работой золоторудного предприятия и убедиться в позитивной динамике по основным направлениям его работы. 

Премьер-министр подчеркнул важность деятельности золоторудного предприятия для экономики страны и отметил, что процессы принятия решений должны проходить в условиях открытости и прозрачности с учетом интересов Кыргызской Республики.   

Кроме того, Глава Правительства отметил важность перевода Трастового фонда рекультивации в Кыргызскую Республику и своевременной и качественной подготовки проекта рекультивации рудника Кумтор. Президент "Centerra Gold Inc." Скотт Перри поддержал данную позицию и выразил надежду, что данный вопрос будет проработан в рамках переговоров по отдельному соглашению по рекультивации. 

Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев также обратил особое внимание представителей "Centerra Gold Inc." на необходимость дальнейшего неукоснительного соблюдения экологических и технических норм на предприятии Кумтор для обеспечения его дальнейшей эффективной деятельности. 


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URL: https://www.vb.kg/380383
Теги:
Кумтор, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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Комментарии
Мырза
01.08.2019, 10:31

Ну да сколько Вы просите а сколько дадут от этого зависит говорят аппетит у вас ой ойй ой!!!!!

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Жалоба модератору
кыргыз
01.08.2019, 10:45

А старые акционеры остаются, новые добавятся????????????

0
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Жалоба модератору
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