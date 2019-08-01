Гендиректором ОАО "НЭСК" стал Эмил Куданалиев

В ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" назначен новый генеральный директор. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно решению Совета директоров ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" от 31 июля 2019 года, Генеральным директором назначен Куданалиев Эмил Темирбекович, ранее занимавший должность Первого заместителя генерального директора компании.

Куданалиев Эмил Темирбекович окончил в 1994 году Кыргызский технический университет. Специальность по образованию "Электрические станции". Стаж работы в энергосистеме 25 лет.

Начинал работу электромонтером Кеминского предприятия электрических сетей. Далее работал инженером в службе связи, в службе релейной защиты, диспетчером Аламединского РЭС, диспетчером Чуйского ПЭС. После перевода в Центральную диспетчерскую службу ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" занимал должности диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника и затем начальника службы. В марте 2017 года был назначен Первым заместителем генерального директора ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

В пресс-службе ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" напоминают о том, что ранее "НЭСК" возглавлял Айткулов Медетбек Ашыркулович - энергетик с большим опытом работы, как в производстве, так и в менеджменте энергосектора Кыргызской Республики. Общий стаж работы Айткулова М.А. в энергетике составляет более 42 лет. За последние годы под его руководством реализованы энергетические проекты государственного значения, начата реализация транснационального энергопроекта CASA-1000, в котором участвуют 4 страны Центральной и Южной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан Афганистан).

Айткулов Медетбек Ашыркулович ушел с поста главы компании согласно поданному заявлению по собственному желанию.

Справочно: ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" – является энергетической компанией, которая транспортирует электрическую энергию, выработанную электростанциями, по высоковольтным сетям по всей Кыргызской Республике до распределительных компаний и крупных промышленных потребителей. Также ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" является системным оператором, осуществляющим централизованное оперативно