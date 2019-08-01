Кыргызстанцы приняли участие в молодежном форуме в Приволжье

Молодых представителей из 10 стран объединил Молодежный форум "iВолга", который проходил с 23 по 31 июля на территории Самарской области. Его участниками, как рассказали в оргкомитете форума, стали посланцы Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и других государств СНГ.

Этот форум проводится здесь с 2013 года. Он традиционно собирал молодых делегатов из различных регионов России, но на сей раз к ним впервые прибавились их ровесники из ближнего зарубежья. Для них была специально организована смена Ivolga International. В целом на форум съехались студенты, ученые, специалисты в сферах молодежной политики и образования, молодые депутаты, общественные лидеры.

Программа форума включала в себя учебные занятия, презентации молодежных проектов, образовательных программ, научные и образовательные конференции, тренинги и мастер-классы, круглые столы, выставки, фестивали, ярмарки инициатив, соревнования, встречи с известными людьми, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы, иные мероприятия.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, побывавший на форуме, выразил уверенность, что у него большое будущее: "Он по праву считается одним из самых популярных, самым, наверно, хорошо организованным и самым востребованным молодежным форумом. Чувствуется, что в этот раз произошел серьезный отбор по всем направлениям - научным, социальным, по вопросам культуры, по сотрудничеству со странами СНГ".

А губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: "Здесь стало больше пространства для творчества, еще больше возможностей. Уверен, что "iВолга" каждый год будет набирать все большие обороты, количество участников, авторитет. Уверен, что интерес как к этому проекту, так и к ребятам, которые стали участниками мероприятия из России и других стран, будет расти".