В Чуйской области ищут 16-летнего подростка. Он пропал полгода назад

ГУВД Чуйской области просит оказать помощь в поисках 16-летнего подростка Раимбекова Марлена Ырысбековича. 2 февраля он вышел из школы в Сокулукском районе и пропал.

Молодой человек проживает в селе Жаны Жер Скоклукского района.

Приметы: рост 160-165 см, глаза черные узкие, худощавого телосложения,

волосы черные.

Был одет: по сезону.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении гр.

Раимбекова М.Ы. сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского

района 0(312) 60-75-67, СКМ розыск 0 (709) 35-35-29 , 0 (558) 86-14-86

или в 102.

Заранее благодарим за оказанное содействие!