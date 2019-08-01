С сыном Келдибекова побеседовали в ГКНБ. Он обещал так больше не делать

Органами ГКНБ Кыргызской Республики для профилактической беседы были приглашены генеральные директора ТРК "New TV" Шакиев Нурланбек Тургунбекович и "NUR TV" Келдибеков Бекболот Ахматбекович.

Указанным руководителям Шакиеву Н. и Келдибекову Б. вручены официальные предостережения за распространение видеоматериала провокационного характера и о недопустимости действий, могущих привести к неоднозначной ситуации в обществе.

Шакиев Н. и Келдибеков Б. и от имени телерадиокомпаний обязались впредь не допускать подобного рода действий.