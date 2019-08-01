На пике Ленина предположительно обнаружен пропавший альпинист из России

Спасатели обнаружили с вертолета точку, с высоты напоминающую очертания человека. Предполагают, что это и есть альпинист И.И. пропавший при спуске с пика Ленина 27-го июля 2019 года. Живой или нет пока неизвестно.

Планируется, что 2-го августа на гору - на место падения пропавшего россиянина с вертолета "Аксай-Тревел" будет спущена команда профессиональных опытных альпинистов, которые попытаются провести работы на месте по подъему альпиниста – на высоте 6 тысяч метров. Сами спасательные работы на такой высоте также опасны и могут быть выполнены профессионалами.

Напомним, что сообщение о происшествии поступило 27 июля 2019 года. По сведениям туроператора "Горы Азии", россиянин после восхождения на пик Ленина в Чон-Алайском районе вышел на связь в последний раз 27-го июля вечером при спуске. Больше сообщений от него не было.

- Мужчина позвонил вечером, сообщил, что спускается, но до лагеря не дошел. Мы сразу же сообщили в МЧС, Посольство России, в страховую компанию и родственникам, а также обратились за помощью в проведении спасработ в турфирму "Аксай-Тревел", которая выделила для проведения этих работ вертолет, – рассказала руководитель турфирмы "Горы Азии" Елена Дудашвили.

Позже были найдены вещи и визитные карточки пропавшего россиянина. Местонахождение пропавшего россиянина было обнаружено с вертолета. Альпинисты-спасатели сообщили, что с высоты видна точка, напоминающая очертания тела человека, но добраться до места пока не удалось, из-за высоты и высокой лавиноопасности.

Пока принято решение провести уникальные спасательные работы, которые на этой стене еще никогда не проводились. Для этого сейчас собирается команда опытных альпинистов, которых спустят на вертолете на стену, а затем они попытаются поднять россиянина.

Руководство турфирмы "Горы Азии" сообщило, что пока идут спасательные работы родственники просили не называть полного имени пропавшего.

В базовом лагере сообщили, что гражданин России И.И. планировал провести лишь акклиматизационные выходы на пик Ленина до высоты 6100, а потом спуститься и в дальнейшем зайти на пик Хан-Тенгри. Восхождения на пик в его планы не входило. На акклиматизационный маршрут они вышли втроем, и его товарищи с высоты 6100 спустились вниз, а он направился на пик один.

По оценке профессиональных альпинистов можно предположить, что после звонка россиянин И.И. стал спускаться ночью и сорвался с высоты примерно 6500. Тело по предварительной оценке находится на высоте 6 тысяч метров. Как мы понимаем, в горах достаточно одного неверного шага чтобы оказаться в опасной ситуации.

Пик Ленина - горная вершина Чон-Алайского хребта, расположенная на границе Кыргызстана и Таджикистана, является одним из семитысячников, то есть высочайших вершин бывшего СССР. Высота пика, находящегося в горной системе Памира, составляет 7134 метра. Первое восхождение на пик было совершено немецкими альпинистами в 1928 году. Всего на вершину проложено 16 альпинистских маршрутов.