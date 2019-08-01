Пропавший 28-летний Саид Исабек уулу до сих пор не найден

Милиция просит граждан помочь в поисках 28-летнего парня.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 6 июля в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка И.Н. с просьбой оказать содействие в поиске сына инвалида 1 группы Исабек уулу Саида 24.07.1991 года рождения. Молодой человек 6 июля примерно в 14:00 часов вышел из дома Фучика д.6 в неизвестном направлении и не вернулся домой.

По сей день его местонахождение никому не известно.

Приметы: рост 155 см, волосы черные короткие, глаза карие, нос прямой, среднего телосложения.

Был одет: серая футболка, синие клетчатые шорты, на ногах коричневые тапочки.

Особые приметы: хромает на правую ногу, имеются явные признаки инвалидности.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Исабек уулу Саида просьба сообщить по телефонам: 0(312) 35 26 05, 0553 102 465, 0703 401600, 0705450553, 0553102 880 и "102" или в ближайшее отделение милиции.