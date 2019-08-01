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Райымбеку Матраимову предложили должность в Турции

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- Бакыт Стамов
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Экс-заместителю главы Таможенной службы Райымбеку Матракимову предложили должность вице-президента в одной крупной турецкой компании. Об этом изданию "Азия Ньюс" заявил его брат, депутат Искендер Матраимов.

По его словам, не исключено, что Райымбек Матраимов примет это предложение.

"Райымбек судился с правительством по поводу незаконного увольнения с Таможенной службы и также он ждал, чем закончится проверка финансовой полиции его имущества. По этой причине он не выезжал из страны, но на госслужбу, как я знаю, возвращаться он не собирается", - пояснил он.


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URL: https://www.vb.kg/380408
Теги:
назначение, Турция, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, "Азия Ньюс", СМИ
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Комментарии
Данияр
01.08.2019, 17:57

Чем черт не шутит, надеюсь поднимет статус нашей страны в Турции и поможет нашим мигрантам.  

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