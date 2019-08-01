Райымбеку Матраимову предложили должность в Турции

Экс-заместителю главы Таможенной службы Райымбеку Матракимову предложили должность вице-президента в одной крупной турецкой компании. Об этом изданию "Азия Ньюс" заявил его брат, депутат Искендер Матраимов.

По его словам, не исключено, что Райымбек Матраимов примет это предложение.

"Райымбек судился с правительством по поводу незаконного увольнения с Таможенной службы и также он ждал, чем закончится проверка финансовой полиции его имущества. По этой причине он не выезжал из страны, но на госслужбу, как я знаю, возвращаться он не собирается", - пояснил он.