Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В России пройдет всемирная выставка халал-продукции

144  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

C 3 по 5 октября 2019 года в Самаре состоится международная выставка товаров и услуг халяль. Выставка организована в рамках World Halal Day – крупнейшего ежегодного события в мире исламского бизнеса, которое в этом году впервые проводится в России. Сертифицированную продукцию и услуги халяль представят 200 экспонентов из 20 стран мира.

Выставочные шатры разместят на самарской площади имени Куйбышева – самой большой площади в Европе. Здесь организуют две отдельные зоны: B2B – для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и B2С – для знакомства с продукцией "халал" широкой аудитории.

За три дня выставку посетят более 5 000 человек, в том числе, главные игроки российского розничного рынка в сфере "халал", крупнейшие эксперты в области исламского бизнеса и финансов, международные специалисты и чиновники из разных регионов России. Участие в выставке – отличная возможность найти новых партнеров и инвесторов, подробнее узнать об экспортных возможностях своего производства, а также рассказать о своем продукте целевой аудитории.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380409
Теги:
выставка, продовольствие, Россия, халал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  