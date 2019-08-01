В России пройдет всемирная выставка халал-продукции

C 3 по 5 октября 2019 года в Самаре состоится международная выставка товаров и услуг халяль. Выставка организована в рамках World Halal Day – крупнейшего ежегодного события в мире исламского бизнеса, которое в этом году впервые проводится в России. Сертифицированную продукцию и услуги халяль представят 200 экспонентов из 20 стран мира.

Выставочные шатры разместят на самарской площади имени Куйбышева – самой большой площади в Европе. Здесь организуют две отдельные зоны: B2B – для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и B2С – для знакомства с продукцией "халал" широкой аудитории.

За три дня выставку посетят более 5 000 человек, в том числе, главные игроки российского розничного рынка в сфере "халал", крупнейшие эксперты в области исламского бизнеса и финансов, международные специалисты и чиновники из разных регионов России. Участие в выставке – отличная возможность найти новых партнеров и инвесторов, подробнее узнать об экспортных возможностях своего производства, а также рассказать о своем продукте целевой аудитории.