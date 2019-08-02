В Калужской области кыргызстанцы в составе банды совершали налеты

В Калужской области осуждена организованная группа, совершившая три разбойных нападения на букмекерские конторы и одно – на магазин.

Как сообщили в прокуратуре Калужской области, в составе этой ОПГ, организованной 27-летним гражданином Узбекистана, действовали еще один его соотечественник, а также один гражданин Таджикистан и двое – Кыргызстана, в возрасте 20-24 лет.

Сообщники использовали заряженные пневматические пистолеты, внешне схожие с боевым оружием. И для устрашения персонала производили выстрелы, после чего забирали всю имевшуюся в помещениях наличность. Свои преступления они совершили в ночное время в городах Калуга и Обнинск, в августе-сентябре 2018 года. В ходе одного из налетов и были задержаны сотрудниками полиции, оперативно прибывшими на место событий.

Против поддельников было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой").

Согласно вердикту Обнинского горсуда, лидер преступной группы приговорен к 12, остальные – к 9 - 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск удовлетворен с учетом частичного возмещения подсудимыми ущерба.