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ГНС в июле перевыполнила план по сбору налогов и страховых взносов

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- Оксана Гут
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ГНС в июле перевыполнила план по сбору налогов и страховых взносов. За июль 2019 года Государственная налоговая служба КР собрала 6 млрд 747,1 млн сомов налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Отмечается, что установленный план выполнен на 102,2%. По сравнению с июлем 2018 года поступление налогов увеличилось на 754,4 млн сомов.

За этот же период собрано 2 млрд 512,5 млн сомов страховых взносов. План выполнен на 103,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступление увеличилось на 266,2 млн сомов.

При этом, недобор по налогам в сумме 1 млрд 517,4 млн сомов и страховым взносам в сумме 750,1 млн сомов, сформировавшихся по итогам 6 месяцев, сокращен на 147,1 млн сомов по налогам и на 79,7 млн сомов по страховым взносам за счет перевыполнения плановых показателей в июле.


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URL: https://www.vb.kg/380413
Теги:
бюджет, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане, ГНС
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