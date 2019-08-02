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Вклад мигрантов превышает объём экспорта и инвестиций - Жээнбеков

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- Екатерина Улитина
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Вклад мигрантов в экономику превышает объём экспорта и прямых инвестиций. Об этом сегодня, 2 августа, сказал президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на первом заседании Совета по связям с соотечественниками за рубежом.

- За последние 10 лет в Кыргызстан от трудовых мигрантов и соотечественников ща рубежом поступило свыше 19 млрд. долларов. Для сравнения скажу, что в тот же десятилетний период объём экспорта всей страны составил 18 млрд. долларов. А объём поступивших в страну иностранных инвестиций составил 8,3 млрд. долларов. Другими словами, вклад наших мигрантов превышает объём нашего экспорта и прямых инвестиций, - сказал глава государства.

Он отметил, что соотечественники активно стали вкладывать инвестиции в развитие регионов. Только за 12 месяцев прошлого года предприниматели вложили 6,1 млрд сомов. На эти деньги были построены 374 промышленных и перерабатывающих предприятия, построено и отремонтировано 373 соцобъектов, 170 км дорог, 96 водопроводных труб и так далее.

Совет по связям с соотечественниками за рубежом создан для создания системы коммуникации с соотечественниками, которые стали гражданами других стран и кыргызстанцами, которые работают ща рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/380415
Теги:
инвестиции, миграция, президент, соотечественники, Кыргызстан, экономика, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Женя
02.08.2019, 10:42

Мигранты все, что зарабатывают отправляют на родину,  повышая уровень жизни своих родителей и родственников, мы должны сделать так, чтобы наши мигранты свободно передвигались там где работают. Также сделать так, чтобы их права как мигрантов не ущемляли, это все можно достичь на высоком правительственном уровне. Стратегия главы государство верная и целенаправленная в этом вопросе и это радует. 

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Жакшылык
02.08.2019, 11:28

В этот раз хорошие внимания уделяются для мигрантов. За 10 лет около 19 млрд . долларов были переведены в нашу страну , надо этим воспользоваться как Турция за счёт своих развили свою страну и каждый 6 месяцев проводить форумы.

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