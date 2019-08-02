Вклад мигрантов превышает объём экспорта и инвестиций - Жээнбеков

Вклад мигрантов в экономику превышает объём экспорта и прямых инвестиций. Об этом сегодня, 2 августа, сказал президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на первом заседании Совета по связям с соотечественниками за рубежом.

- За последние 10 лет в Кыргызстан от трудовых мигрантов и соотечественников ща рубежом поступило свыше 19 млрд. долларов. Для сравнения скажу, что в тот же десятилетний период объём экспорта всей страны составил 18 млрд. долларов. А объём поступивших в страну иностранных инвестиций составил 8,3 млрд. долларов. Другими словами, вклад наших мигрантов превышает объём нашего экспорта и прямых инвестиций, - сказал глава государства.

Он отметил, что соотечественники активно стали вкладывать инвестиции в развитие регионов. Только за 12 месяцев прошлого года предприниматели вложили 6,1 млрд сомов. На эти деньги были построены 374 промышленных и перерабатывающих предприятия, построено и отремонтировано 373 соцобъектов, 170 км дорог, 96 водопроводных труб и так далее.

Совет по связям с соотечественниками за рубежом создан для создания системы коммуникации с соотечественниками, которые стали гражданами других стран и кыргызстанцами, которые работают ща рубежом.