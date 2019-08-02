Глава ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов взят под стражу на 2 месяца

Директору Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыку Рустамову и его помощнику была избрана мера пресечения. Решением Первомайского районного суда Бишкека он и его помощник были заключены под стражу на 2 месяца.

Напомним, 30 июля Абдыкалык Рустамов вместе со своим помощником были задержаны сотрудниками АКС ГКНБ с поличным при получении взятки в размере 2 тысяч долларов.

По данным следствия, они "требовали взятку от иностранного гражданина за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка площадью 5 га из земельного фонда Иссык-Кульского лесного хозяйства в селе Ананьево".