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В Санкт-Петербурге с кыргызстанца сняли обвинение в убийстве

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- Евгений Денисенко
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В деле об убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой появился новый подозреваемый. Одновременно из-под подозрения выведен ранее задержанный в рамках этого уголовного дела уроженец Кыргызстана Даврон Мухамедов.

41-летняя Елена Григорьева была убита в ночь на 21 июля 2019 года. Она неоднократно выступала с одиночными пикетами за права представителей ЛГБТ и выражала активную гражданскую позицию по другим общественно актуальным темам. Убийство Елены связывают с тем, что ранее она попала в список, опубликованный на гомофобном сайте pila.ml (сейчас он заблокирован). Тело погибшей с множественными ножевыми ранениями и следами удушения нашли, по данным экспертов, спустя 12 часов после смерти недалеко от ее дома на Пулковском шоссе.

Подозрение пало на 37-летнего приезжего из Кыргызстана Даврон Мухамедова. Именно он, как стало известно, распивал в тот поздний вечер спиртные напитки вместе с Григорьевой. Его задержали 26 июля, на суде он отрицал свою причастность к убийству. И дальнейшее расследование показало, что Мухамедов был не последним, кто видел тогда Елену. А следом был арестован кладовщик магазина Алексей Волнянко. В мае 2019 года его уже задерживали в вестибюле станции метро "Московская" с граммом психотропного вещества. В начале июля Волнянко приговорили к полугоду исправительных работ условно с девятимесячным испытательным сроком.

В Следственном комитете Санкт-Петербурга проинформировали, что Волнянко уже подписал чистосердечное признание и пока задержан на два месяца, до 21 сентября. "Подозреваемый в ходе внезапно возникшей ссоры избил потерпевшую и нанес ей не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. С места происшествия он скрылся, выкинув орудие преступления в кусты у места своего проживания", – сообщили 1 августа в питерском Следкоме.

"Уголовное преследование Мухамедова прекращено за непричастностью. Однако мера пресечения в виде заключения под стражу, которая была избрана ему ранее, остается в силе. Его обвиняют в грабеже", - отметили в СК Санкт-Петербурга. Мухамедов стал фигурантом другого уголовного дела, связанного с происшедшим накануне убийства Григорьевой ограблением прохожего.


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URL: https://www.vb.kg/380427
Теги:
Россия, убийство, ЛГБТ, Кыргызстан, Мигрант
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