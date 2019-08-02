Матерям детей до 3-х лет предлагают запретить выезжать на работу за рубеж

Женщинам, чьи дети не достигли 3-х лет, предлагают запретить выезжать за границу с целью трудоустройства. Об этом на заседании Совета по связям с соотечественниками рассказала вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

- Рассматривается целый ряд проблем связанных с миграцией, в том числе инициативы по защите прав детей мигрантов. Например, выплата пособий детям до 1,5 лет, на эти цели уже изыскиваются средства. Необходимо обеспечить защиту детей мигрантов, обеспечить их социальное благополучие. Рассматривается предложение, чтобы женщины, чьи дети не достигли 3-х лет, не могли выехать на работу в другие страны, - сказала Аида Касымалиева.

Отметим, в Кыргызстане в последние годы зарегестрировано много случаев жестокого обращения с детьми, родители которых,, уехав на работу в другие страны, оставили детей на воспитание родственникам.