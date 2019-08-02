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В четырех городах России откроются канцелярии посольства КР

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцы смогут получить консульские услуги еще в четырех городах России Об этом VB.KG рассказал министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

Канцелярии посольства Кыргызстана будут работать в Иркутске, Южно-Сахалинске, Сургуте и Якутске. Города выбирали исходя из числа граждан Кыргызстана проживающих в них. Сейчас для получения консульских услуг кыргызстанцы могут обратиться в консульства в Новосибирске и в Санкт Петербурге или в посольство КР в Москве.

Фактически канцелярии начнут работать с момента открытия офиса и прибытия туда сотрудников. Это чисто технические детали, однако на их выполнение потребуется определенное время. Сотрудники должны приехать получить регистрацию, аккредитацию, найти офис и подготовить все необходимое для приема граждан. Мы планируем завершить эту работу до конца года, - сказал Чингиз Айдарбеков.

Кроме того, Министерство иностранных дел планирует открыть дипломатические представительства во Франции и Италии.


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URL: https://www.vb.kg/380434
Теги:
МИД, посольство, Россия, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков
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