В четырех городах России откроются канцелярии посольства КР

Кыргызстанцы смогут получить консульские услуги еще в четырех городах России Об этом VB.KG рассказал министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

Канцелярии посольства Кыргызстана будут работать в Иркутске, Южно-Сахалинске, Сургуте и Якутске. Города выбирали исходя из числа граждан Кыргызстана проживающих в них. Сейчас для получения консульских услуг кыргызстанцы могут обратиться в консульства в Новосибирске и в Санкт Петербурге или в посольство КР в Москве.

Фактически канцелярии начнут работать с момента открытия офиса и прибытия туда сотрудников. Это чисто технические детали, однако на их выполнение потребуется определенное время. Сотрудники должны приехать получить регистрацию, аккредитацию, найти офис и подготовить все необходимое для приема граждан. Мы планируем завершить эту работу до конца года, - сказал Чингиз Айдарбеков.

Кроме того, Министерство иностранных дел планирует открыть дипломатические представительства во Франции и Италии.