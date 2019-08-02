Кубанычбек Токтосунов: Многие кыргызстанские дети в Сирии остались сиротами

Вчера общественный и политический деятель Кубанычбек Токтосунов дал пресс-конференцию в Бишкеке, посвященную кыргызстанцам в Сирии и Ираке. По его словам, он и его товарищи готовы за свой счет вывезти наших граждан из горячей точки.

"Более тысчи женщин и детей из Кыргызстана находятся в лагерях Сирии и Иракского Курдистана. Не нужно ждать, пока государство это сделает. Есть случаи, когда дети оставались в лагерях без родителей. Мы приняли решение помочь в этом благом деле, и никакой политики здесь нет. Просто мы собрались и ни с кем не аффилированы", - заявил он.

К затее активистов общественность отнеслась неоднозначно. Так в социальных сетях пользователи интернета в большинстве своем негативно восприняли идею возвращения кыргызстанцев из Сирии, убежденные, что речь идет исключительно о террористах.

Удивился такому шквалу критики и сам общественный деятель Кубанычбек Токтосунов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

По его словам, люди совершенно не понимают ситуацию.

- Все они пишут, что это, мол, террористы и все такое. Люди, о чем вы говорите, мы просто хотим помочь нашим детям, которые там оказались. К примеру, вот вам одни из историй, которая подтолкнула нас к действиям. Муж с женой из Кыргызстана поехали в Сирию, при этом она взяла с собой двух малолетних детей от первого брака. Одному 2 годика, другому - 4. И вот эти родители погибают, а дети остались одни. Ну как вот скажите им не помогать? Чужих детей ведь не бывает. Я вчера на пресс-конференции так и сказал. Неужели нужно ждать, когда они там погибнут, чтобы потом мы здесь горевали и потом объявили, что кыргызстанские дети гибнут в Ираке. Также нельзя, пока можно спасти, надо их вытаскивать оттуда, - сказал Токтосунов.

Также активист еще раз напомнил, что в их действиях нет никакой политики.

- Мы просто хотим помочь нашим детям. Почему в этом видят какой-то умысел и расчет, мне и моим единомышленникам непонятно. Наша группа энтузиастов состоит из людей, которые не лезут в политику. Мы готовы самолет оплатить, готовы также профинансировать реабилитационный лагерь. Мы за свои деньги все готовы сделать, а нам еще пытаются руки выкрутить. Естественно, мы не будем заниматься художественной самодеятельностью, готовы и будем сотрудничать с нашими властями и госорганами, чтобы провести необходимые процедуры, - добавил он.