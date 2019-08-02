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Жээнбеков поблагодарил Путина за поддержку кыргызстанских мигрантов

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- Оксана Гут
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 августа, на первом заседании Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте КР выразил благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за поддержку кыргызстанских мигрантов.

"Условия наших граждан, трудящихся в России, намного улучшились. При личной поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина, нашим гражданам были предоставлены миграционные послабления и возможность выйти из "черного списка". Кроме того, была создана возможность для работы в России с водительскими правами Кыргызской Республики. Пользуясь случаем, еще раз выражаю благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за личную поддержку наших соотечественников в России", - подчеркнул Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что в последние годы заметна активная динамика во всех направлениях сотрудничества с Россией. Сформировался тесный и доверительный политический диалог, который укрепляется из года в год.


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URL: https://www.vb.kg/380437
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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