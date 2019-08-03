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Военные КР примут участие в крупных международных конкурсах

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- Евгений Денисенко
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В Тюмень съехались команды из стран – участниц международного конкурса "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут". Они пройдут на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. Прошлякова. Своих представителей прислали на конкурс Беларусь, Вьетнам, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Лаос, Пакистан, Монголия, сообщили в Минстерстве обороны РФ.

Все команды будут выступать на российской инженерной технике. В состязаниях, которые пройдут с 5 по 12 августа, задействованы комплекты тяжелого механизированного моста (ТММ), путепрокладчик (БАТ), инженерная машина разграждения (ИМР). Перед стартом экипажи вертолетов Ми-8 выполнят дистанционное минирование трассы с применением системы ВСМ (вертолетная система минирования).

Участники уже приступили к тренировкам, которые контролируются российскими инструкторами. В свободное время команды проводят товарищеские встречи по различным видам спорта: волейбол, перетягивание каната, теннис, гиревой спорт. Кроме того, в День города для гостей провели экскурсию по достопримечательностям Тюмени.

Оба конкурса организуются в рамках организованных Министерством обороны РФ международных военно-спортивных соревнований "АрМИ-2019", торжественное открытие которых состоится 3 августа. Ожидается, что военные Кыргызстана также примут участие еще в нескольких конкурсах "АрМИ-2019".Один из них, под названием "Десантный взвод", пройдет в Псковской области.

"Все участники конкурса добросовестно отработали действия парашютиста десантника при отделении от летательного аппарата, приземлении, действия парашютиста в воздухе и гашение купола при сильном ветре. Для представителей Камбоджы, Мали, Анголы, Армении, Кыргызстана, Абхазии, Южной Осетии и Таджикистана такие занятия проходить не впервой. Все они обучаются в прославленном Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РГВВДКУ) и занятия по воздушно-десантной подготовке являются одними из наиболее важных в процессе обучения", - отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.


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URL: https://www.vb.kg/380438
Теги:
конкурс, Россия, Генеральный штаб, армия, Кыргызстан
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