В Москве кыргызстанцы отпраздновали День ВДВ

Вчера, 2 августа, в Москве по традиции, доставшейся еще с советских времен, был отпразднован День воздушно-десантных войск. Среди тех, кто отмечал эту дату, были и ветераны ВДВ из Кыргызстана.

Несмотря на пасмурную и холодную погоду, уже несколько дней стоящую в российской столице, некоторые бывшие воины не изменили правилам и не отменили для себя купание в фонтанах. Одним из главных мест встреч "десантуры" стал, как прежде, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

В Москве торжества традиционно начались с возложения цветов к памятнику легендарному генералу армии Василию Маргелову на Хорошевском шоссе. Именно под руководством Маргелова в 1960-1970-е годы Воздушно-десантные войска приобрели статус самого мобильного, технически оснащенного и престижного рода войск. Возложили венки и памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади.

Рано утром сотни военнослужащих ВДВ, курсантов военных училищ и воспитанников патриотических клубов также собрались на улице Ильинка, у храма Ильи-пророка, который считается покровителем десантников. В храме отслужили литургию, а потом многие отправились на Красную площадь, где состоялся парад ВДВ.

"Для десантника любая погода - радость. Если День ВДВ есть, значит, войска существуют и готовы решить любую задачу, в любой день и в любую погоду", - заявил председатель Совета ветеранов ВДВ России генерал-майор Владимир Данильченко.

Среди тех, кто слышал в этот день добрые слова не только от близких и друзей, были и уроженцы Кыргызстана, в разные годы проходившие службу в ВДВ. Среди них, по словам руководителя Координационного совета кыргызстанцев Москвы и Московской области Раимкула Аттакурова, есть, как принято говорить, и рядовые граждане, и активисты диаспоры, такие, как Багыт Бапанов, Бахтияр Омурзаков, другие.

"Мы от имени нашего совета поздравили их, пожелали им и их близким здоровья и мирного неба над головой, - говорит Аттакуров. – Не сомневаюсь, что такие же поздравления звучали и в других регионах России, где проживают, находятся на заработках немало наших соотечественников, в их числе, и бывшие десантники. Они есть и среди кыргызстанцев-участников войны в Афганистане, баткенских событий, сообщества которых также существуют и действуют в Москве".

Официальным праздником в России День ВДВ стал в 2006 году после соответствующего указа президента страны. Воздушно-десантные войска РФ в нынешнем году отметил 89-ю годовщину основания. В этот день, 2 августа 1930 года, на учениях под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые десантировались на парашютах подразделение численностью 12 человек, По данным правоохранительных органов Москвы, на сей раз этот день прошел в ней без эксцессов.