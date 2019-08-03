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Абылгазиев поручил усилить борьбу с незаконным ввозом товаров

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- ВБ
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Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу незаконного ввоза товаров, в том числе горюче-смазочных материалов, на территорию страны, и поручил усилить меры противодействия уклонению от налогообложения.

Глава Правительства отметил, что слабое администрирование и проблемы с контрольной деятельностью налоговых органов, а также отсутствие активных мер по противодействию схемам ухода от налогообложения приводит к определенным проблемам с доходной частью бюджета.

"Вопрос, связанный со снижением объемов налоговых поступлений – это результат копившихся годами проблем с налоговым администрированием, в связи с чем вы, ответственные за экономический блок, должны проводить более активную работу и усилить меры по совершенствованию законодательства, внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур. Нужно оперативно мобилизовать работу всех задействованных государственных органов в этом направлении. На сегодняшний день она остается неудовлетворительной и требует того, чтобы уделить ей особое внимание", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства поручил взять работу в этом направлении под личный контроль и предупредил о персональной ответственности всех курирующих руководителей.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что неучтенный ввоз товаров, в том числе горюче-смазочных материалов, оказывал и оказывает значительное влияние на экономическую безопасность государства, и подчеркнул, что в ближайшее время результаты принятых мер будут вновь рассмотрены в Правительстве.


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URL: https://www.vb.kg/380440
Теги:
контрабанда, налоги, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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