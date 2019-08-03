На трассе Омск-Новосибирск кыргызстанцы попали в аварию

ДТП, в котором пострадали граждане Кыргызстана, произошло около 7 часов утра 3 августа на федеральной трассе Р-254 в районе города Барабинска (Новосибирская область). Здесь грузовой автомобиль ISUZU с небольшим краном столкнулся с фурой с кыргызскими номерами.

Причиной аварии, как сообщают местные СМИ, стало то, что водитель грузовика мог задремать за рулем и потерял контроль над управлением. Машина шла на скорости, и буквально влетела под фуру, стоявшую на дороге. В результате три человека, находившихся в ISUZU, получили серьезные травмы, в том числе переломы ног. Их пришлось госпитализировать.

В кабине фуры также зажало пассажира. Очевидцы не дожидаясь приезда экстренных служб, доставали всех пострадавших своими силами. И попытались разжать покореженный металл при помощи троса, прикрепленного к КамАЗу.

Буквально через 7 километров после этой аварии случилась еще одна. По свидетельству очевидцев, водитель на Mercedes тоже уснул, съехал в кювет и опрокинул машину на крышу. Погибших в этом ДТП тоже не оказалось, водитель иномарки получил незначительные травмы.