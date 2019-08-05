Десантники из Кыргызстана включились в международный конкурс в Пскове

В Пскове, на полигоне десантно-штурмового соединения, стартовал Международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений "Десантный взвод-2019". Такие соревнования проводятся в пятый раз, сейчас в них участвуют и военные из Кыргызстана.

Всего же, как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, этот конкурс собрал более 400 участников из 21 страны - из Абхазии, Алжира, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Камбоджы, Киргизии, Китая, Кубы, Мали, Марокко, России, Сирии, Судана, Таджикистана, Шри-Ланки, Южной Осетии и ЮАР.

В торжественной церемонии открытия конкурса, который проводится в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2019", приняли участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке РФ генерал-лейтенант Владимир Кочетков, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, ветераны ВДВ, представители общественных организаций и всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Конкурс будет проходить в течение десяти дней и завершится 14 августа. На очереди - первый этап "Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска". В преддверии его члены всех команд провели взвешивание своего снаряжения, с которым им предстоит десантироваться (общий вес не должен быть менее 8 кг) и совершать марш-бросок на 10 километров. А также прошли предпрыжковую тренировку на снарядах воздушно-десантного комплекса, в ходе которой отработали действия парашютиста десантника при отделении от летательного аппарата, приземлении, действия парашютиста в воздухе и гашение купола при сильном ветре.