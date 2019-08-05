Правительство работает над возвращением детей-граждан КР из Ирака и Сирии

Правительство ведет работу над возвращением детей-граждан Кыргызстана из Ирака и Сирии. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Под руководством вице-премьер-министра КР Жениша Разакова во взаимодействии с соответствующими государственными органами проводится работа по возвращению домой детей, находящихся в "лагере для беженцев" в Сирийской Арабской Республике и Исламской Республике Ирак.

В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, каждому члену группы открыта виза Исламской Республики Ирак и решен вопрос организации чартерного рейса из Кыргызской Республики в Исламскую Республику Ирак. Кроме этого, кыргызской стороной изысканы финансовые средства для выплаты штрафов за детей, нарушивших правила визового режима Исламской Республики Ирак.

В настоящее время в аппарате правительства на стадии согласования находится проект распоряжения кабмина о выделении необходимых финансовых средств.

- В рамках закона Исламской Республики Ирак и с учетом внутренних процедур иракской стороны, решено, что рабочая группа отправится в город Багдад Исламской Республики Ирак в сентябре этого года для того, чтобы вернуть детей граждан Кыргызской Республики. В настоящее время идут подготовительные работы, - отмечают в ведомстве.

Что касается возвращения кыргызстанцев из курдского лагеря беженцев Арабской Республики Сирия, то через дипломатический корпус и консульство Кыргызской Республики в Турецкой Республике ведутся работы по использованию ресурсов международных организаций для вхождения в курдский лагерь, а также уточнению точных мест нахождения наших граждан.

- Со стороны правительства проводится вся необходимая работа, данный вопрос находится под личным контролем премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева, - заключили в пресс-службе кабмина.