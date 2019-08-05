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Депутат Константин Затулин: Необходим закон о репатриации соотечественников

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- Евгений Денисенко
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Совсем недавно Государственная Дума РФ учредила пост своего специального представителя по вопросам миграции и гражданства. А 23 июля утвердила в этой должности депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. О том, какие задачи стоят на повестке дня, депутат Константин Затулин рассказал редакции VB.КG.

Константин Федорович, с чем связано появление института спецпредставителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства?

- Такая идея вызревала давно, накопилось много проблем в обеих упомянутых сферах, которые требуют обязательного решения. Я сам являюсь автором нескольких законопроектов на эту тему, но, к сожалению, многие полезные инициативы не получали должного развития на законодательном уровне. К примеру, недавно по инициативе группы депутатов, при поддержке правительства были внесены некоторые улучшения в законы о гражданстве и положении иностранцев в России. В ходе обсуждения законопроекта я внес 11 поправок, 9 из которых были отвергнуты. Документом, в частности, предусматривается, что выпускники российских высших учебных заведений – граждане других стран, закончившие эти вузы на "отлично", могут, если пожелают, получать вид на жительство и в дальнейшем гражданство РФ. То есть, мы как бы заинтересованы в притоке людей, которые получили наше образование, узнали Россию за время обучения здесь и стремятся связать свою судьбу с ней. Я предложил распространить такую норму не только на отличников, но и на всех выпускников наших вузов-иностранцев, приехавших сюда на учебу из стран СНГ и ближнего зарубежья. Моя поправка была отвергнута.

Я также являюсь представителем Госдумы в правительственной комиссии по миграционной политике, которая совсем недавно приступила к работе, во главе с первым вице-премьером Антоном Силуановым. И уже на ее первом заседании, состоявшемся на днях, он критиковал всякие ограничения на сей счет для выпускников-иностранцев.. То есть, часто мнения конкретных лиц, представляющих некоторые ведомства, в частности, МВД, занимающееся данными вопросами, не совпадают с мнением, которые в целом существуют в правительстве.

Какие приоритеты вы определяете для себя на посту спецпредставителя?

- Лично я вижу свои первоочередные задачи в том, чтобы ускорить соответствующий законодательный процесс, ускорить или, может быть, заново провести согласование тех законопроектов, которые по каким-то причинам не воспринимаются сегодня исполнительной властью, попробовать доказать необходимость, если я ее вижу, принятия их. Естественно, судьбу этих документов не будет единолично решать спецпредставитель. Согласно процедуре, их рассмотрит вначале профильный комитет, затем пленарное заседание Госдумы. Но я буду принимать в этом активное участие. И считаю необходимым сосредоточиться прежде всего на том, что касается репатриации наших соотечественников.

У нас в законодательстве это понятие, широко распространенное в мире, не употребляется. Я считаю важным прописать его. И еще до того, как принималось решение о спецпредставителе, мы приступили к подготовке закона о репатриации. В данном случае я опираюсь на помощь своих сотрудников и коллег из Института стран СНГ, который продолжаю возглавлять. Мы готовы провести обсуждение этих предложений, когда они будут готовы, и в Общественной палате РФ, и с представителями разного рода общественных структур. Буду прежде всего опираться на точки зрения, которые связаны с преодолением для соотечественников различного рода бюрократических барьеров на пути к гражданству РФ. Цель - открыть двери в Россию тем, кого мы здесь ждем, хотим видеть, и не допустить тех, кого не хотели бы видеть, что обычно связано с неконтролируемой миграцией.

Правда, вплотную приступить к работе получится уже по завершении летних каникул для депутатов. В регламенте Госдумы пока нет соответствующей статьи о таком спецпредставителе, его полномочиях и функциях. И после того, как парламентарии в сентябре продолжат свою деятельность, и внесем на рассмотрение Госдумы предложения по соответствующим статьям регламента.

На кого будет обращен закон о репатриации, в случае его принятия?

- У нас есть резерв. Он возник по печальным основаниям, поскольку в 1991 году распалась большая страна. За 20-й век происходило, как минимум, три исхода людей с нашей территории: в результате гражданской войны, в 70-е годы и, наконец, один из самых масштабных – после распада СССР. И, конечно, это тот резерв, который мы должны прежде всего иметь в виду, когда говорим о гражданстве, о репатриации и так далее.

Но я не считаю, что все сводится к тому, чтобы принудить, подтолкнуть соотечественников переселяться в РФ. Многие из них не имеют такого желания и возможности, хотя и не обрели новую судьбу за пределами России. Однако хотят сохранять устойчивую связь с ней, а самой устойчивой связью, ее удостоверением является гражданство РФ. Я на протяжении всей своей деятельности в качестве парламентария, уже четвертый раз избираясь депутатом Госдумы, выступаю за внесение революционных поправок в законодательство о гражданстве для наших соотечественников. С тем, чтобы предложить им в случае, если они того желают, обещанный нашим же законом упрощенный порядок получения гражданства, без необходимости выхода из гражданства страны проживания. Такого рода подход продемонстрирован президентом РФ в его недавних указах по ЛНР и ДНР. Фактически сегодня от тех, кто попал на этих территориях в сложную ситуацию, не требуется выхода из гражданства обеих республик, самой Украины. Наши диаспоры за рубежом – наши ближайшие союзники и помощники, одни из немногих в той изоляции, в которую нас пытаются погрузить на Западе. Вместе с тем, у соотечественников должны быть возможности для переселения, и эти возможности мы должны им предоставить.

Такие задачи решает и действующая на протяжении ряда лет Государственная программа содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Но решает лишь отчасти и не без бюрократических проволочек

- Эта программа, подписанная президентом России еще в 2006 году, очень важна, как символический жест. Но она тоже имеет свои изъяны, и за все время действия, с 2006 по 2019 годы, через нее в РФ приехало всего 800 тысяч человек. А предусматривалось каждый год по 300 тысяч. Причина, думается, в том, что она недостаточно стимулирует к переезду и на самом деле не является репатриационной программой. В данном случае речь идет фактически об оргнаборе людей по профессиям, нужных конкретному российскому региону. Однако будь вы хоть в десятой степени соотечественником, но не являетесь тем, кого данный регион хотел бы сейчас трудоустроить, тогда вам проблематично воспользоваться возможностями этой программы.

Если говорить о государственной политике поощрения, то она должны проводиться прежде всего в отношении трех стран, где русские и русскоязычные не могут реализоваться, где они оказываются людьми второго сорта, их притесняют. С другой стороны, повторюсь, что выступаю за право - в соответствии с законом о госполитике в отношении соотечественников за рубежом, который был принят еще в 1999 году – предоставлять им возможность на упрощенное получение гражданства РФ, не выходя из гражданства своей страны и оставаясь жить в ней.

Не опасаетесь, что, как предрекают некоторые эксперты, в Россию хлынет уже неконтролируемый поток переселенцев?

- Здесь не должно быть какой-либо компанейщины. С другой стороны мы понимаем, что если у нас в России сегодня серьезные проблемы на рынке труда, и не хватает людей, то в таком случае первый резерв, неконфликтный с точки зрения отношения основной массы населения к переселенцам это прежде всего те наши соотечественники, люди, которые знают русский язык, принимают российскую культуру, традиции. Во вторую очередь это граждане других стран - бывших союзных республик. Надо разбираться в каждом случае и, может, сделать для последних несколько иные нормы, если они не являются соотечественниками. Да, это бывшие сограждане по СССР, которые, однако, не относятся к числу народов, исторически проживающих на территории РФ. Это не значит, что они не имеют права сюда ехать, не имеют права получить гражданство, вовсе нет, имеют такое право, как и любые другие. Но должны быть для них и другие процедуры и требования к ним, нежели чем к соотечественникам. Полагаю, что надо еще раз вернуться к самому определению понятия "соотечественник", которое дается в законе 1999 года и повторено в его новой редакции 2010 года. Его надо усовершенствовать. Оно не может быть застывшим. И это один из вопросов, которым я тоже собираюсь заниматься на посту спецпредставителя.

Проблему российского гражданства для иностранцев-выпускников российских вузов не оставите без внимания?

- Нет, конечно. Как только мою поправку отвергли, мы с депутатом Леонидом Калашниковым, который возглавляет наш комитет, договорились, что внесем новую поправку этого свойства. И уже подготовили проект соответствующего федерального закона. В сентябре, когда Госдума возобновит работу, предложим его на рассмотрение.

В свое время Россия подписывала соглашения с Кыргызстаном, Беларусью и Казахстаном об упрощенном порядке принятия гражданства РФ их жителями. Такой порядок существует и поныне, но в последние годы он значительно усложнился. Возможен ли возврат к прежним нормам?

- По упомянутым, прежним соглашениям гражданам Кыргызстана, Беларуси и Казахстана можно было получить российский паспорт, минуя стадию разрешения на временное проживание. Но затем правительство вернулось к тому, что они должны иметь РВП, и фактически эти соглашения потеряли свою привлекательность. В результате число лиц, получивших гражданство РФ благодаря новым соглашениям, резко упало. Я предложил поправку в соответствующий законопроект, принятый недавно в третьем чтении. Она не была поддержана комитетом Госдумы, который на тот момент был профильным для таких вопросов. Недавно профильным стал наш комитет. И мы в сентябре тоже вернемся и к этой теме. А вообще нам, если мы серьезно относимся к Евразийскому экономическому союзу, не миновать, как Евросоюзу, учреждения гражданства ЕАЭС. Чтобы у каждого жителя страны-союзницы наряду с ее гражданством было и такое, второе гражданство. Мы обязаны прийти к нему, вот о чем я тоже собираюсь говорить и за что бороться в Госдуме.

Что вы думаете о миграции в Россию из Кыргызстана, которая остается стабильно высокой?

- Я не единожды бывал в Кыргызстане, последний раз – не так давно, участвовал вместе с коллегами из Жогорку Кенеша в совместное заседание двух комитетов обоих парламентов. Сегодня значительное количество выходцев из этой республике живет и трудится в России, по некоторым данным, около 2 миллионов человек. Конечно, это создает определенные проблемы и здесь, и там. И, наверное, многие из этих людей не ездили бы сюда, имей возможность трудоустроиться и зарабатывать деньги у себя на родине. Проблема комплексная, и в рамках Евразийского экономического союза должна решаться, в плане, в том числе, содействия развитию кыргызской экономики. На севере республики подавляющее большинство населения хорошо знает русский язык, свободно на нем общается, и это помогает легче адаптироваться и в России. На юге русский значительно хуже распространен, что оборачивается дополнительными проблемами для выходцев отсюда по приезду в РФ.

Что для спецпредставителя в ближайших планах в миграционной сфере?

- Нам надо и здесь провести ревизию нашего законодательства. Мы уже много разных изменений и дополнений в него вносили, в плане, например, чтобы не допустить распространения так называемых "резиновых квартир". Но они все равно появляются, потому что закон требует регистрации для иностранных граждан. И надо в целом разобраться, что является необходимым, а что излишним в области миграции. Нам предстоит в этом плане серьезный разговор, прежде всего с правоохранительными органами, которым сейчас подчинена миграционная проблематика.


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URL: https://www.vb.kg/380451
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