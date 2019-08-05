В КР отменят патенты? Премьер-министр раскритиковал патентную систему

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании коллегии в Налоговой службе, раскритиковал существующую систему добровольных патентов для бизнеса. Глава правительства привел пример, мол, владельцы домов отдыха или ресторанов, зарабатывают по 60 тысяч в день, а платят в бюджет всего 600 сомов в месяц.

Кстати, в правительстве разговор о необходимости перевести часть бизнеса с патентов на налог зашел не в первый раз. Чиновники понимают, залатать дыры в прохудившимся бюджете республики можно за счет сферы обслуживания, которая неплохо развивается. Но дело с мертвой точки не двигается годами, а правительство лишь время от времени критикует существующее положение дел.

Редакция VB.KG собрала мнение экспертов по вопросу стоит ли отменить патент для сферы общественного питания, досуга и гостиничного дела.

Коррупционные риски закона

Президент ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева рассказала VB.KG, что в действующем законе содержатся значительные коррупционные риски, которыми активно пользуются не чистые на руку налоговики и предприниматели, создавая не здоровую конкуренцию .

- Хочу отметить, что большинство домов отдыха, гостиниц, ресторанов и кафе в Бишкеке и на Иссык-Куле не работают по патенту, они заключают налоговый контракт. Он, как и патент устанавливает фиксированную ежемесячную плату. Но определяют ее сотрудники налоговой службы, которые осматривают объект и считают, сколько бизнесмен будет зарабатывать. На основе подсчетов, устанавливается фиксированная ежемесячная оплата. При этом абсолютно не важно, действительно ли предприниматель заработает столько или по каким-то причинам доход будет меньше, он обязан оплатить указанную в контракте сумму, - рассказывает Гульнара Ускенбаева.

Такая система сама по себе предполагает коррупцию, уверена Ускенбаева. Предпринимателю проще договориться с сотрудниками налоговой службы, заплатив им вознаграждение, чтобы сумма платежей в контракте была меньше.

Добросовестные предприниматели давно хотят слезть с налоговых контрактов и перейти на оплату налогов, вести электронную отчетность. Нужно только разработать справедливую систему налогообложения для этой сферы бизнеса. Возможно это будет какой-то один налог для сферы услуг, - говорит Гульнара Ускенбаева.

Патенты нужно отменить

Доктор экономических наук Асылбек Аюпов согласен, что от системы патентов в сфере общественного питания и гостиничного дела нужно отказываться. Он не отрицает, что это может привести к закрытию некоторых предприятий в этих сферах, но в целом это пойдет на пользу развития сервиса в КР.

- Кто закроется в первую очередь? Неконкурентоспособные кафе, рестораны и гостиницы. В Бишкеке многие заведения лишь занимают место, стоят полупустыми, но их существование поддерживает льготная патентная система. Зачем это нужно? Пусть закрываются, место под солнцем на всех не хватит. На их место придут другие, которые установят более высокий уровень обслуживания и сервиса. В итоге выиграет и бюджет, куда поступят дополнительные налоги, и потребители, которые получат хороший сервис, - заключил Аюпов.

При этом, экономист отмечает, что в регионах республики нужно оставить патентную систему, чтобы дать возможность сельчанам заработать во время туристического сезона на встрече и обслуживании гостей.

Мелкий и средний бизнес нужно защитить

Эксперт и практик в сфере туризма Арстан Кадыров лишь отчасти согласен с замечаниями Абылгазиева. Полную сумму налогов должны платить крупные бизнесмены, а предпринимателей, которые занимаются мелким и средним бизнесом, наоборот нужно защищать.

- Чтобы окупить затраты на открытие небольшого юрточного лагеря требуется не менее 5 лет и более. А в течение пяти лет будут только расходы. Так как нужно наработать клиентуру, адаптироваться под все желания клиентов. Легче сказать, но за этим стоят уйма потраченного времени, денег и нервов. По моему мнению, нельзя закручивать гайки малому и среднему бизнесу. Например в Турции начинающий бизнес освобождают от всех налогов и платежей на 5 лет. И эта мера оправдывает себя, так как государство через время получает налогоплательщика который уже крепко стоит на ногах. А у нас сложилась такая порочная практика, что только что открывшийся бизнес кошмарят все проверяющие органы. Вдобавок к ним присоединяются органы местного самоуправления и местные жители. В таких условиях начинающему бизнесу сложно выжить. Другое дело крупный бизнес. Часто, чтобы меньше платить, они тоже прикрываются патентами, хотя они должны перейти на другой налоговый режим. Отдельная больная тема для предпринимателей это социальные взносы. Налоговые ставки у нас сравнительно либеральные, а вот страховые взносы грабительские. Давно пора бы для юридических лиц ставку страховых взносов с 17,5% снизить до 10%. Тогда бы никто бы не прятал бы свой бизнес в тень. Правительству давно пора крепко задуматься над этим, - считает Арстан Кадыров.

Отметим, пока правительство не предлагает конкретных мер по изменению системы налогообложения. Успеет ли действующий глава правительства провести реформы не известно, так как эксперты предрекают отставку Мухаммедкалыя Абылгазиева уже осенью этого года.