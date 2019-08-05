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Две чемпионки мира по кикбоксингу, нынешняя и бывшая, утонули в Севастополе

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- Оксана Гут
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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в море во время шторма. Об этом сообщают российские СМИ.

Трагедия произошла 4 августа в бухте Омега на территории яхт-клуба "Юг" в Севастополе (РФ).

- Девушки были в хорошей спортивной форме, но не справились с волнами. По предварительным данным, одна из них прыгнула в воду с пирса, вторая бросилась ее спасать, - цитируют в прессе слова российского чиновника - начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александра Веселкова.

Отмечается, что поисковые работы были затруднены плохой погодой - катера не могли долгое время выйти в море. Сегодня, 5 августа, тела обеих спортсменок жительницы Москвы 1986 г.р. и жительницы Мурманска 1992 г.р. были подняты из воды.


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URL: https://www.vb.kg/380460
Теги:
кикбоксинг, Россия, спорт, утопленник
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