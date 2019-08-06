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Конфликт на месторождении Солтон-Сары. Люди не собираются расходиться

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- Екатерина Улитина
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Местные жители Нарынского района Нарынской области не собираются расходиться с месторождения и намерены требовать полной остановки разработки месторождения Солтон-Сары. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.

Силовики отмечают, что обстановка в зоне волнений стабильная, с людьми ведется разъяснительная и профилактическая работа. На месте событий находится министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

"5 августа 2019 года на месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности китайской компании на золоторудном месторождении. Количество собравшихся составляло около 300 человек. Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые были доставлены в территориальную больницу", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Данный факт зарегистрирован ЕРПП УВД Нарынской области, проводятся следственные мероприятия. Никто из участников конфликта не был задержан.

В настоящий момент сотрудники милиции совместно с местными органами власти проводят разъяснительные работы, на данный момент обстановка стабильная.

Кроме министра внутренних дел на место выехал вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Напомним, местные жители уже высказывали недовольство разработкой месторождения. Люди беспокоятся об экологической ситуации в регионе. Они уверены, что компания отходами производства отравляет почву и воду. Из-за этого гибнет скот и болеют дети. Власти и бизнесмены считают, что отдельные случаи заболевания детей и падежа скота не связаны с деятельностью на руднике.


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URL: https://www.vb.kg/380477
Теги:
горнодобывающий сектор, митинг, Нарынская область, Кыргызстан, Кубатбек Боронов, МВД
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Комментарии
Прохожий
06.08.2019, 12:57

Технологии добычи золота отработаны, оборудование продается или арендуется, специалисты есть, если нет денег - можно взять кредиты.. Вопрос - почему золото в Кыргызстане добывают иностранцы ? Ответ - наши шкуры-чиновники получают мзду с иностранцев. С кыргызстанцев наши чиновники вряд ли получат миллионы. Поэтому чиновники распродают Кыргызстан иностранцам.

Надо законодательно запретить добычу золота в Кыргызстане иностранными компаниями. Потому что в противном случае бюджет получает копейки, а жители - отравленные земли.

Если кто-то скажет, что кыргызстанцы не могут добывать золото - пусть тогда золото остается нашим потомкам.

Но я точно знаю, что добыча золота - это не строительство межзвездных кораблей, а рутинная вещь, с которой справится пятикурсник геологического факультета.

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Читатель
06.08.2019, 13:26

Рассуждать находясь в Бишкеке или в другом месте конечно же легче, чем быть там на месте, где происходит все это. На самом деле китайцы очень грубо работают, нанося ущерб экологии и вред здоровью людей. Они же разрушают нашу экологию. Последствия их не интересуют. Куда идут полученные средства от добычи ископаемых народ не знает. Никто перед народом не отчитывается. Все в стране разбазаривают чиновники. Народ положим не избирал Правительство, которое самовольной распоряжается народными недрами. Поэтому возмущение граждан вполне справедливо. Конечно же прибыль от добычи попадает в карман чиновникам, а народ лишь страдает. Поэтому вопросы по разработкам и выдаче разрешений нужно выносить на общественные слушания и обсуждения. И вообще подобные вопросы, связанные с получением кредитов, выдачу различных разрешений на добычу полезных ископаемых, особенно золота и т.п. нужно решать посредством проведения Референдума. Иначе эта проблема будете набирать лишь обороты и приведёт к плачевным результатам. Это серьёзный вопрос. Вопрос будущего страны. Вот о чем должны думать чиновники и чимкирики в парламенте, а не лизать задницу Раиму

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Ои
06.08.2019, 13:50

Все это из за продажности чиновников. Если бы был надзор хороший и работали 90 ппрцентов местного населения как и должно быть не было бы такого. По видео видно что там китайцев очень много. Печально что ни один инвестор к нам не придет больше.

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