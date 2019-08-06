Конфликт на месторождении Солтон-Сары. Люди не собираются расходиться

Местные жители Нарынского района Нарынской области не собираются расходиться с месторождения и намерены требовать полной остановки разработки месторождения Солтон-Сары. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.

Силовики отмечают, что обстановка в зоне волнений стабильная, с людьми ведется разъяснительная и профилактическая работа. На месте событий находится министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

"5 августа 2019 года на месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности китайской компании на золоторудном месторождении. Количество собравшихся составляло около 300 человек. Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые были доставлены в территориальную больницу", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Данный факт зарегистрирован ЕРПП УВД Нарынской области, проводятся следственные мероприятия. Никто из участников конфликта не был задержан.

В настоящий момент сотрудники милиции совместно с местными органами власти проводят разъяснительные работы, на данный момент обстановка стабильная.

Кроме министра внутренних дел на место выехал вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Напомним, местные жители уже высказывали недовольство разработкой месторождения. Люди беспокоятся об экологической ситуации в регионе. Они уверены, что компания отходами производства отравляет почву и воду. Из-за этого гибнет скот и болеют дети. Власти и бизнесмены считают, что отдельные случаи заболевания детей и падежа скота не связаны с деятельностью на руднике.