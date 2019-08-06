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Депутаты не будут собираться из-за конфликта в Солтон-Сары

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша не будут собираться на внеочередную сессию из-за ситуации в Солтон-Сары. Об этом в социальных сетях написала депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева.

Накануне она обратилась к коллегам и торога Жогорку Кенеша с просьбой собраться на внеочередную сессию ЖК, чтобы обсудить ситуацию на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области, где накануне обострился конфликт между местными жителями и горнорудной компанией. Депутат просила принять меры, чтобы защитить людей.

Утром Сурабалдиева написала, что ей сказали, что собираться из-за сложившейся ситуации в Нарынской области нет необходимости.

Представители правительства едут в Солтон-Сары чтобы решить ситуацию. Что и ЖК не нужно собираться. Как мне ответили, зря паникую. Надеюсь все лица, не услышавшие и доведшие до этого момента граждан, понесут ответственность. Но самое главное - это мирное решение проблемы, - написала депутат.

Напомним, накануне, 5 августа, на месторождении Солтон-Сары обострился конфликт между местными жителями и представителями китайской компании "Жоржи Майнинг". Стороны стали закидывать друг друга камнями, в результате этого 20 человек пострадали и были госпитализированы в больницу. Все они представители китайской компании. Сейчас люди по прежнему находятся на месторождении, но ситуация стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/380479
Теги:
митинг, Нарынская область, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сурабалдиева Эльвира
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