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Инцидент на руднике Солтон-Сары не должен стать причиной его остановки

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- Оксана Гут
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Если из-за каждого такого инцидента люди будут требовать закрывать предприятия, то все инвесторы отвернутся от нас. Действия отдельных людей, которые хотят воспользоваться этим инцидентом в миг ставит под угрозу то, чего мы добиваемся посредством больших усилий, - сказал премьер-министр

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по ситуации на месторождении Солтон-Сары, расположенном в Нарынской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе совещания была заслушана информация министра внутренних дел КР Кашкара Джунушалиева о инциденте, произошедшем вблизи месторождения Солтон-Сары, и принимаемых мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности.

Глава правительства поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах инцидента и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.

- Инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия. Мы хорошо знаем, какие проблемы сейчас есть в сфере горнодобывающей промышленности и работаем над тем, чтобы в корне изменить ситуацию. Я вплотную занимаюсь этим вопросом и держу все под личным контролем. Проблемы, которые сегодня есть в области горнодобывающей отрасли, накапливались годами, и требуют серьезного переосмысления и решительных действий. Хочу подчеркнуть, что, если инвестор будет нарушать требования и права наших граждан, мы будем принимать по отношению к нему соответствующие меры. Но все должно быть в рамках закона. Если из-за каждого такого инцидента люди будут требовать закрывать предприятия, то все инвесторы отвернутся от нас. Действия отдельных людей, которые хотят воспользоваться этим инцидентом в миг ставит под угрозу то, чего мы добиваемся посредством больших усилий. Нельзя бытовую ситуацию переводить в политическую плоскость, требуя что-то запретить или кого-то выгнать. Все споры должны решаться в правовом русле, - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам премьер-министра, пересмотр решений по недрам, которые принимались прежними властями с 2009 года, возможен только путем переговоров и открытого и конструктивного диалога.

- Любой инвестор, который начинает свою работу, ориентируется на преемственность в работе правительства, на стабильное сотрудничество. Это важно. Государство же всегда должно обеспечивать защиту интересов как местного населения, так и инвестора. Совсем недавно для этого первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на месте провел встречу с нашими гражданами и представителями китайской компании. Тогда были выслушаны все доводы и к горнодобывающей компании были выдвинуты требования со стороны граждан, состоящие из 83 пунктов, которые она обязалась выполнить. Была сформирована гражданская группа мониторинга за их выполнением, состоящая из жителей близлежащих сел. И в том, чтобы эти требования были выполнены качественно и в полном объеме заинтересованы все – и правительство, и местные жители, и инвесторы, ведь оно гарантирует эффективное сотрудничество. Вместо подобных конфликтных ситуаций, которые только усложняют диалог, местным органам власти, гражданским группам нужно следить за качественным выполнением этих обязательств, ведь в числе многих вопросов компания также обязалась выплатить компенсации за павший скот, оказать помощь в строительстве дорог, мостов, усилить природоохранные меры. Нельзя, чтобы подобный инцидент усугубил ситуацию и не позволил выполнить всю эту работу. Все должно решаться путем конструктивного диалога, - подчеркнул Абылгазиев.

Глава правительства обратил внимание на необходимость более тесного взаимодействия инвесторов с местным населением, ведь на деле часто разъяснительная работа и со стороны органов местного самоуправления, и со стороны компетентных органов ведется формально.

Мухаммедкалый Абылгазиев по итогам совещания дал ряд поручений, касающихся обеспечения общественного порядка и регулирования ситуации на месте с учетом интересов местного населения и инвесторов.


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