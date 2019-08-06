Кыргызские мигранты попали в паводок в Хабаровском крае

В зоне паводка оказалась часть Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Вместе с местными жителями противостоять стихии пришлось и работающим здесь трудовым мигрантам из Кыргызстана.

Как рассказал почетный консул КР в это регионе РФ Кадырбек Мырзабаев, бригада кыргызстанцев в составе 15 человек была занята на строительстве нового здания аэропорта "Чумикан". Он расположен у устья реки Уда, на побережье Охотского моря. И как раз подъем воды на реке спровоцировал подтопление этих мест.

Паводки прошли и в других частях Хабаровского края, но именно в Тугуро-Чумиканском районе сложилась, по заявлениям сотрудников МЧС, наиболее сложная обстановка. Сюда были вертолетами доставлены спасатели, организованы эвакуационные мероприятия.

Потоки воды обрушились и на объект, где трудились приезжие из КР. Но, по словам Мырзабаева, они не растерялись. И совместно с другими строителями предприняли все необходимые, что были в их силах, меры по спасению стройматериалов, защите стройки от разрушения. Действовать пришлось, рискуя собственными жизни, но, к счастью, все остались живы.

К сегодняшнему дню вода здесь уже сходит, ведутся восстановительные работы на объектах района, в том числе и в аэропорту "Чумикан".