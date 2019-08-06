Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызские мигранты попали в паводок в Хабаровском крае

221  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В зоне паводка оказалась часть Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Вместе с местными жителями противостоять стихии пришлось и работающим здесь трудовым мигрантам из Кыргызстана.

Как рассказал почетный консул КР в это регионе РФ Кадырбек Мырзабаев, бригада кыргызстанцев в составе 15 человек была занята на строительстве нового здания аэропорта "Чумикан". Он расположен у устья реки Уда, на побережье Охотского моря. И как раз подъем воды на реке спровоцировал подтопление этих мест.

Паводки прошли и в других частях Хабаровского края, но именно в Тугуро-Чумиканском районе сложилась, по заявлениям сотрудников МЧС, наиболее сложная обстановка. Сюда были вертолетами доставлены спасатели, организованы эвакуационные мероприятия.

Потоки воды обрушились и на объект, где трудились приезжие из КР. Но, по словам Мырзабаева, они не растерялись. И совместно с другими строителями предприняли все необходимые, что были в их силах, меры по спасению стройматериалов, защите стройки от разрушения. Действовать пришлось, рискуя собственными жизни, но, к счастью, все остались живы.

К сегодняшнему дню вода здесь уже сходит, ведутся восстановительные работы на объектах района, в том числе и в аэропорту "Чумикан".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380481
Теги:
вода, посольство, Россия, спасатели, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  