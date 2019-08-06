Митингующие на Солтон-Сары выдвинули ряд требований

Жители сел Нарынского района вблизи месторождения Солтон-Сары выдвинули ряд требований правительству. Об этом редакции VB.KG сообщила гражданская активистка, глава ОО "Элет койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, митингующие до сих пор не разошлись.

- Мы завтра планировали выехать туда для того, чтобы снять пробы земли и воды. Теперь же ситуация поменялась. Нам позвонили и сказали, что люди теперь совсем не верят правительству. По этой причине они выдвинули ряд требований:

1. Создать общественно-государственную комиссию по изучению ситуации на месторождении Солтон-Сары.

2. Если местные жители, участвовавшие в конфликте, будут арестованы, то тогда они грозятся поднять весь регион.

3. Отозвать лицензию на разработку месторождения.

4. Ввести мораторий на разработку месторождения на 10 лет, - процитировала она некоторые требования митингующих.

Также активистка в недоумении, почему Минздрав дал данные только по пострадавшим с китайской стороны.

- Мне сообщили, что и с кыргызской стороны пострадало значительно число людей. Почему по ним Минздрав ничего не дает? – задалась вопросом Алыйкулова.