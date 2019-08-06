Митингующие на Солтон-Сары выдвинули ряд требований

Наследие Атамбаева проявилось и в Солтон-Сары
Вчера на месторождении Солтон-Сары произошел инцидент, в ходе которого местные жители вынудили работников китайской компании прекратить свою работу на руднике. Этот инцидент, несомненно, станет еще одним ударом по инвестиционному реноме страны, который со времен бывшего президента никак не может поправиться. Произошедшее наталкивает на мысль о том, что в этом конфликте с местными жителями и представителями китайской стороны имеет место провокация.
Из проведенного анализа с выдачей лицензии в стране за прошлые годы и произошедшим на месте стало очевидно, что все нити тянутся к бывшему руководству страны в лице Алмазбека Атамбаева. Надо напомнить про компанию «Юр-Азия в Кыргызстане», которая получила до Зилалиева лицензию на геологоразведку в 2004 году и вплоть до 2012 года ее лицензия каждый раз продлевалась и видоизменялась. При Зилалиеве она вообще превратилась в разрешение не только на разведку, но и почти на добычу ископаемых. Китайская золоторудная компания «Jhong ji Mining», которая разрабатывала месторождение Солтон-Сары, также получила лицензию в 2012 году и в этом году планирует построить комбинат.
Помимо лицензий различным компания, во времена Атамбаева китайские бизнесмены и компании получили хорошую возможность для ведения бизнеса в Кыргызстане. Один из таких примеров – модернизация ТЭЦ Бишкека, альтернативная дорога Север-юг, и другие инфраструктурные проекты по стране. А теперь Алмазбек Атамбаев заявляет о том, что он болеет душой и телом за население Нарынской области, экологии области, до чего ему не было дела все эти годы. Но его цель в том, чтобы спровоцировать кровопролитный конфликт и тем самым отомстить нынешней власти за то, что он не смог вернуться к власти. Кроме того, стало известно о том, что человек из окружения Атамбаева по имени Алга Кылычев в настоящее время собирает людей и обостряет обстановку. А тролли Атамбаева, работающие в социальных сетях ведут работу по очернению нынешней власти, и призывают к неповиновению руководству страны, указывая на обострившуюся ситуацию на месторождении Солтон-Сары.
И такие деструктивные действия Атамбаева и его людей становятся основным вопросом для всего общества – что делать с Атамбаевым. И самое главное, мы уже видели на примере Кызыл-Омполского месторождения, что Атамбаеву глубоко наплевать на страну и ее жителей. Главное для него вернуть в свои руки власть.