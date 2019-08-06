Еще один новый парк появился в Бишкеке (видео)

Сотрудники МП "Бишкекасфальтсервис" продолжают строить новый парк на Южной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, до завершения работ осталось немного.

"Мы строим арки у центрального входа в парк, для обшивки используем сары-таш. Для комфортного передвижения горожан мы уложили более 7000 кв. метров брусчатки, установили бордюры. Для отдыха и приятных бесед установили около 100 скамеек.

Наши сотрудники почти закончили всю работу, осталось совсем чуть-чуть! К середине августа парк будет готов", - пояснили в мэрии. .

Напомним, что территорию нового парка составляет порядка 10 га, закладка капсулы прошла с участием Президента КР Сооронбая Жээнбекова и мэра Азиза Суракматова. Работу по строительству нового парка ведут муниципальные предприятия "Бишкекзеленхоз", "Бишкекасфальтсервис", "Бишкексвет", "Тазалык". Проект же подготовлен специалистами "Бишкекглавархитектура".