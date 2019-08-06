Коллапс кадрового кризиса, или последний месяц правительства Абылгазиева?

В Кыргызстане в последнее время все больше ощущается общественный накал. Тому пример нынешняя ситуация на месторождении Солтон-Сары, вылившаяся в серьезное противостояние местного населения и инвесторов. Правительство, как ни печально, расписалось в этом вопросе в своей несостоятельности. Лишь на бумаге выглядит и начатая де-юре борьба с контрабандой топлива, много претензий накопилось к власти и у отечественных производителей.

Если несколькими месяцами ранее прогнозы экспертов и политологов относительно грядущей отставки правительства выглядели как робкие прогнозы, то сейчас они открыто говорят - спустя месяц страну ждет очередная смена кабмина. Причем, их высказывания по этому поводу идут наряду с констатацией того, что в республике окончательно назрел кадровый кризис. Политическая арена лет десять напоминает шахматную доску, в которой отечественные чиновники неторопливо переступают с должности на должность. Вот только это привело страну к порогу повторения ситуации в Армении и на Украине, уверен эксперт Максат Мамытканов.

- Отставка неизбежна. Это случится уже через месяц, когда премьер придет в парламент с очередным отчетом. И камнем преткновения в этом случае станет соглашение по "Кумтору". Именно оно станет основным катализатором, который послужит уходу правительства. Так как ранее было протокольное поручение парламента по этому поводу. Вот только правительство Абылгазиева сейчас подписывает тоже соглашение, что и два года назад Сапар Исаков. Уверен, парламент этот факт сильно удивит, - говорит VB.KG Мамытканов.

Кого на его место назначат, другой вопрос, которым сейчас задаются эксперты. Причем, мнения по этому поводу кардинально разнятся.

По мнению Максата Мамытканова, предстоящая "новоназначенная" фигура премьера будет чисто номинальной.

- Нужен премьер, который должен пройти предстоящие парламентские выборы. Во-первых, его будет утверждать парламент, а это, прежде всего, парламентские партии. И они выберут человека, который не будет им мешать, а также будет лоббировать интересы одной из них. Скорей всего, это будет человек в возрасте, которому в трудовой книжке нужна "премьерская" запись. И таких кадров у нас много, - подчеркнул эксперт.

А вот кадровый кризис Мамытканов назвал вялотекущим еще со времен правления Аскара Акаева.

- Молодые кадры не были подготовлены, а те, которые постоянно стоял у руля, изжили себя и морально и физически. Они уже не могут выполнить свою главную задачу – реально поднять экономику, уровень жизни в стране и привлечь инвестиции. То есть все, что стоит во главе угла перед нашей страной. Эта задача, я думаю, выполнима лишь новой молодой элитой, которой поверит население и внешние инвесторы. На данный момент как раз и идет формирование этой новой политической ситуации в Кыргызстане, - заключил Мамытканов.

Действительно в правительстве на протяжении длительного времени занимают должности практически одни и те же лица. Новых кадров за все время были единицы, уверен и политолог Марат Казакпаев.