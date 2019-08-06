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Дело ТЭЦ: Экс-глава ОАО "Электрические станции" отпущен в зале суда

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- Бакыт Стамов
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Сегодня, 6 августа, в Бишкекском городском суде рассматривалось уголовное дело по аварии на ТЭЦ Бишкека.

Так, по данным пресс-службы Верховного суда, приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда приговор Первомайского районного суда от 19 апреля 2019 года был изменен. В частности, суд второй инстанции постановил взыскать в пользу ОАО "Электрические станции" солидарно с Айбека Калиева, Узака Кыдырбаева и Темирлана Бримкулова материальный ущерб в размере 3 млн 808 тысяч 702 сома.

А в пользу ОАО "Бишкектеплосеть" - 1 млн 376 тысяч 682 сома.

Отмечается, что экс-председатель ОАО "Электрические станции" Узак Кыдырбаев освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

В остальной части приговор в отношении Айбека Калиева, Кыдырбаева и Бримкулова оставлен без изменения.

Апелляционные жалобы адвокатов и обвиняемого Калиева оставлены без удовлетворения.


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URL: https://www.vb.kg/380515
Теги:
суд, Бишкек, Кыргызстан, Айбек Калиев, Темирлан Бримкулов, Узак Кыдырбаев, ТЭЦ
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