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Сагынбек Абдрахманов теперь и по решению горсуда остается лидером СДПК

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- Бакыт Стамов
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Сегодня судебная коллегия Бишкекского городского суда под председательством судьи Бейсекеева рассмотрела жалобу экс-президента Алмазбека Атамбаева и депутата Асель Кодурановой на определение Первомайского районного суда от 7 июня 2019 года об обеспечении иска лидера альтернативной СДПК Сагынбека Абдрахманова. Об этом редакции VB.KG сообщили в самой партии.

По данным политобъединения, горсуд оставил в силе определение суда первой инстанции.

- Таким образом, на сегодняшний день де-юре председателем партии СДПК остается Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич, - пояснили в партии.

Напомним, ранее Сагынбек Абдрахманов обратился в суд, чтобы признать недействительным съезд партии СДПК во главе с Алмазбеком Атамбаевым, который прошел в Бишкеке 6 апреля этого года. Для обеспечения иска Первомайский районный суд столицы запретил Минюсту совершать какие-либо действия по отношению к Социал-демократической партии Кыргызстана.

СДПК под руководством экс-президента Атамбаева обжаловало решение в Городском суде.

Движение "СДПК без Атамбаева" и СДПК провели съезды партии с разницей в несколько дней. Первые избрали своим лидером Сагынбека Абдрахманова, вторые – Алмазбека Атамбаева. 18 апреля Министерство Юстиции поменяло в своей базе данных председателя СДПК и адрес партии. Если верить новой записи лидером партии стал Абдрахманов, а офис партии переехал из здания "Форум" на бульвар Эркиндик. СДПК Атамбаева написала жалобу в Генпрокуратуру.


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URL: https://www.vb.kg/380517
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