Автобусы №9 приостановили свою работу до конца августа

Муниципальные маршрутные автобусы №9, курсирующие с 12 микрорайона до жилого массива "Тынчтык" временно приостановили свою работу. Об этом "с сожалением" сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Как отмечает в муниципалитете, это связано с тем, что по данному маршруту имеется значительная часть грунтовой дороги, проходящей по территории Сокулукского района. Бездорожье становится причиной поломки автобусов раньше времени, а также сильного загрязнения салонов автобусов, что приносит неудобства горожанам.

Участок бездорожья в жилом массиве "Тынчтык" находится в ведении Новопавловского айыл окмоту. Руководство Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия провело уже переговоры с главой Новопавловского айыл окмоту Залкаром Ысакуловым и спикером айылного кенеша Абдуразаком Табалдиевым, которые обязались привести в порядок дорогу до 30 августа 2019 года.

- Мы очень надеемся, что совсем скоро наши дети из жилмассива "Тынчтык" смогут добираться до школ на муниципальных автобусах, - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо автобуса №9 в жилой массив курсируют маршрутки №290, №211.