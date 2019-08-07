Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Автобусы №9 приостановили свою работу до конца августа

198  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальные маршрутные автобусы №9, курсирующие с 12 микрорайона до жилого массива "Тынчтык" временно приостановили свою работу. Об этом "с сожалением" сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Как отмечает в муниципалитете, это связано с тем, что по данному маршруту имеется значительная часть грунтовой дороги, проходящей по территории Сокулукского района. Бездорожье становится причиной поломки автобусов раньше времени, а также сильного загрязнения салонов автобусов, что приносит неудобства горожанам.

Участок бездорожья в жилом массиве "Тынчтык" находится в ведении Новопавловского айыл окмоту. Руководство Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия провело уже переговоры с главой Новопавловского айыл окмоту Залкаром Ысакуловым и спикером айылного кенеша Абдуразаком Табалдиевым, которые обязались привести в порядок дорогу до 30 августа 2019 года.

- Мы очень надеемся, что совсем скоро наши дети из жилмассива "Тынчтык" смогут добираться до школ на муниципальных автобусах, - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо автобуса №9 в жилой массив курсируют маршрутки №290, №211.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380519
Теги:
дороги, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  